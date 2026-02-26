Propuestas de Daniel Quintero: Recap - programa completo del 26 de febrero de 2026

Recap Blu reúne los principales hechos del jueves, 26 de febrero de 2026, con entrevistas clave, análisis político y actualidad nacional e internacional.



Daniel Quintero explica sus propuestas de cara a la carrera electoral por la Presidencia y de los casos de corrupción que lo salpican. Habló sobre constituyente, reforma institucional, seguridad, economía y sus diferencias con el Gobierno actual.

Tensión política y electoral en Colombia a pocos días de las elecciones del 8 de marzo, con denuncias de seguridad en eventos políticos, desapariciones de candidatos y debate sobre garantías democráticas.

Emergencias por lluvias e infraestructura, incluyendo inundaciones en Bogotá y el colapso de cinco puentes en lo corrido del año.

Crisis internacional con Ecuador, que anunció un arancel del 50% a productos colombianos por temas de seguridad en la frontera.