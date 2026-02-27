Mamá de Sara Sofía habló sobre versión que dio Epa Colombia en la cárcel: “Puras mentiras"

El caso de Sara Sofía Galván estremeció a Colombia en enero de 2021, cuando la desaparición de la niña de dos años en el sur de Bogotá desató una intensa búsqueda que, hasta hoy, no ha permitido encontrar su cuerpo.

La menor fue vista por última vez en la vivienda donde vivía su madre, Carolina Galván, y Nilson Díaz, pareja sentimental de la mujer en ese momento. Meses después, la justicia condenó a Galván a 42 años y seis meses de prisión por su responsabilidad en los hechos, mientras las preguntas sobre el destino de la niña siguen sin respuesta.

Desde la cárcel El Buen Pastor, Carolina Galván volvió a referirse al caso en una entrevista concedida al pódcast 'Más allá del silencio'. Allí, además de hablar sobre lo ocurrido con su hija, respondió a las declaraciones de la influencer Daneidy Barrera Rojas, conocida como 'Epa Colombia', quien aseguró que Galván le habría confesado detalles del crimen mientras compartían reclusión.

La respuesta de la mujer fue directa. “Eso fue puras mentiras”, afirmó.



Carolina Galván habló desde la cárcel. Foto: Redes sociales y 'Más allá del silencio'

Las declaraciones de Epa Colombia, conocidas a través de una entrevista en Semana, generaron controversia luego de que la influencer asegurara que coincidió con Galván en el mismo pabellón del centro penitenciario.

Según dijo, la madre de Sara Sofía le habría dado versiones sobre la muerte de la menor e incluso insinuó que el cuerpo fue abandonado en un río, dentro de un costal.

Publicidad

Sin embargo, Carolina Galván niega categóricamente esa versión. “Estábamos en el mismo pasillo, en el mismo patio. Ella vivía en la celda de al lado con otra compañera, y yo vivía con otra compañera. Pero yo en ningún momento le manifesté eso a ella”, explicó.

Según su relato, apenas conocía a la influencer y nunca existió una relación cercana que permitiera una conversación de ese nivel de confidencia. “Ni la conocía para manifestarle algo así. Como le dije a ella, muéstreme la prueba de que yo le dije eso, pero nunca mostró nada”, aseguró.

Galván también sostuvo que las declaraciones de la influencer tuvieron consecuencias dentro del penal, aumentando el riesgo para su integridad. Explicó que, tras la difusión de esas afirmaciones, se sintió más expuesta y vulnerable frente a otras internas. “Llegaron muchos periodistas a buscarme, pero yo no di entrevistas porque no quería poner mi vida en riesgo”, relató.

Publicidad

Incluso, afirmó que las autoridades penitenciarias tuvieron que intervenir ante situaciones que ponían en peligro su seguridad.

Carolina Galván también cuestionó que Epa Colombia hablara públicamente sobre ella sin su consentimiento. Según afirmó, nunca autorizó que la influencer diera declaraciones sobre su caso ni que hablara en su nombre.

“Si yo quiero hablar por medio de comunicación, lo puedo hacer perfectamente. No necesito que otra persona lo haga por mí”, señaló.

Pese a la gravedad de las afirmaciones, Galván explicó que no interpuso ninguna acción judicial contra la influencer. Según dijo, su prioridad era evitar represalias dentro del centro penitenciario. “No la demandé porque lo más importante era que mi vida no corriera peligro”, afirmó.

A más de cinco años de la desaparición de Sara Sofía, el caso sigue marcado por versiones contradictorias, declaraciones cruzadas y un vacío que no ha podido llenarse: el paradero de la niña. Mientras tanto, desde prisión, su madre insiste en rechazar las versiones que, según ella, no corresponden a la verdad.