Mamá de Sara Sofía habló sobre versión que dio Epa Colombia en la cárcel: “Puras mentiras"

Carolina Galván negó haber confesado a Epa Colombia la muerte de Sara Sofía y aseguró que sus declaraciones son falsas.

La influencer se refirió al caso en la cárcel.
Foto: AFP, redes sociales y captura 'Más allá del silencio'
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de feb, 2026

