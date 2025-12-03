En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Miguel Ayala
Cúcuta vuelve a la A

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / El guiño de la Corte a la alerta Colombia de la Ley Sara Sofía para la búsqueda de niños perdidos

El guiño de la Corte a la alerta Colombia de la Ley Sara Sofía para la búsqueda de niños perdidos

La Corte Constitucional dio vía libre a este proyecto de ley estatutaria que en la práctica es un mecanismo diseñado para la búsqueda, localización y recuperación inmediata de niños, niñas y adolescentes reportados como extraviados.

Publicidad

Publicidad

Publicidad