Hombre en Montenegro, Quindío, mató a un perro en medio de discusión con una mujer; piden justicia

Un hombre en Montenegro, Quindío, en medio de una discusión con una mujer, agredió a un perro de raza pequeña. El hecho quedó grabado en video y se evidencia en las imágenes que le propinó una fuerte patada que generó el lamento del animal.

Sobre este hecho de agresión, el alcalde de Montenegro, Quindío, Gustavo Pava, confirmó la muerte del perro y la búsqueda del agresor.

"Un hombre agrede a un perro, el cual posteriormente muere. Por lo sucedido, le dimos instrucciones a nuestro comandante de estación y a nuestro secretario de Gobierno para que tomen las medidas y hagan un llamado a la Fiscalía para que esta persona pague lo que hizo. En Montenegro se deben de espetar los animales, se deben proteger".

Fuentes del municipio de Montenegro, Quindío, indicaron que el presunto agresor ya está ubicado y se espera la orden de captura emitida por un juzgado para iniciar su proceso.

