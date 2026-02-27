En vivo
Blu Radio  / Nación  / Hombre en Montenegro, Quindío, mató a un perro en medio de discusión con una mujer; piden justicia

Hombre en Montenegro, Quindío, mató a un perro en medio de discusión con una mujer; piden justicia

Las autoridades buscan a un hombre que mató a un perro para procesarlo por la Ley Ángel.

