Quindío, sin recursos para terminar la doble calzada Calarcá–Alcalá, alertan gremios

Gremios y autoridades en el Quindío están preocupados por la falta de presupuesto para finalizar la doble calzada Calarcá, Quindío–Alcalá, Valle del Cauca. La vía, que se proyecta como una solución de movilidad para el transporte de carga, está en veremos, al igual que otras obras regionales.

Una carta en la que se solicita al Gobierno Nacional una explicación sobre los recursos para la carretera y los cambios en los diseños del trayecto entre Calarcá, Quindío, y Alcalá, Valle del Cauca, será enviada esta semana al Ministerio de Transporte por el Comité Intergremial y Empresarial del Quindío. Blu Radio estableció que ya hubo una reunión con esa cartera. El 30 de julio, en el despacho del Ministerio, participaron, entre otros, la representante a la Cámara por el Quindío, Sandra Aristizábal; el presidente del Comité Intergremial, Uriel Orjuela, y la ministra María Fernanda Rojas.

Asistentes a la reunión indicaron que la conclusión del encuentro fue que no había recursos para terminar la doble calzada entre el sector de La María y Calarcá. Tampoco había presupuesto para el aeropuerto El Edén de Armenia y menos para el estudio de factibilidad del Ferrocarril del Pacífico.

En cuanto al tramo de la doble calzada Montenegro–Quimbaya, solo se confirmaron los recursos asignados en el contrato en ejecución a través de Findeter, por $220.000 millones aproximadamente.



No obstante, los gremios quindianos enviarán esta semana la carta para exigir respuestas y comprometer al Gobierno Nacional con las obras.