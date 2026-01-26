En vivo
Política  / El Movimiento Creemos de Federico Gutiérrez y la Casa Char apoyará a Abelardo de la Espriella
Primicia

El Movimiento Creemos de Federico Gutiérrez y la Casa Char apoyará a Abelardo de la Espriella

El acto de apoyo será este miércoles a las 11 de la mañana en la Central Mayorista de Antioquia con las bancadas del Movimiento político.

