El Movimiento Creemos de Federico Gutiérrez y la Casa Char apoyará a Abelardo de la Espriella

Otro golpe al Centro Democrático: todo estaría cocinado para que el partido Creemos, del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, apoye al candidato a la Presidencia Abelardo de la Espriella.

Aunque en el pasado hubo una relación estrecha entre el Centro Democrático y Federico Gutiérrez, cuando algunos de sus militantes lo apoyaron en su aspiración presidencial en el año 2022, ahora parece que los intereses de partido del actual alcalde de la capital antioqueña van por otra esquina, lo que representa un golpe para las aspiraciones de la candidata Paloma Valencia de llegar a la Presidencia en este año 2026.

Según pudo establecer Blu Radio, hubo una reunión en el centro comercial Lemont de Medellín, ubicado en el Alto de Las Palmas, en la que se habría confirmado por parte de las directivas de Creemos el apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Horas antes del anuncio, hay que destacar un post del candidato presidencial, aunque hizo referencia a las encuestas que se revelaron el pasado fin de semana. Allí habló de lo fundamental que para él era Federico Gutiérrez y la casa Char: “No se necesitan encuestas para saber que los mejores alcaldes de Colombia son Alex Char y Fico Gutiérrez. Barranquilla y Medellín son ejemplo para Colombia. Voy a replicar los programas exitosos de esas dos ciudades en todos los rincones de la patria”.



Este fin de semana, el alcalde Federico Gutiérrez se reunió con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, ya que el propio alcalde Gutiérrez reveló que se trató de una reunión preparatoria para los temas que se tratarán esta semana en la reunión de Asocapitales, y escribió en X: “Con mi buen amigo Alejandro Char en Barranquilla. A Colombia la sacamos adelante desde las regiones. Estamos hablando sobre temas de seguridad y proyectos estratégicos”.

Blu Radio ha confirmado que el evento de apoyo será este miércoles a las 11 de la mañana, en el auditorio de la Central Mayorista, donde estarán las bancadas de concejales y diputados de Creemos en Antioquia.

Esta decisión ya la conocería el líder natural del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien ya empezó a tener reuniones con miembros del Centro Democrático para tomar decisiones frente a esta determinación del movimiento político del alcalde Federico Gutiérrez.