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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Puerto Antioquia recibe su primer buque a granel con 18.700 toneladas de maíz desde EE. UU.

Puerto Antioquia recibe su primer buque a granel con 18.700 toneladas de maíz desde EE. UU.

Durante la operación en Puerto Antioquia se alcanzaron productividades superiores a las 8.400 toneladas diarias.

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