Puerto Antioquia recibe su primer buque a granel con 18.700 toneladas de maíz desde EE. UU.

Poco más de un mes después de su entrada en operación, llegó a Puerto Antioquia el primer buque a granel, el cual transportaba más de 18.000 toneladas de maíz proveniente de Estados Unidos

Fueron en total 18.700 toneladas de maíz traídas de territorio norteamericano con las que arribó a Puerto Antioquia, en Turbo, la motonave Pelican Island, un barco de 190 metros de longitud y 32 metros de ancho.

Este nuevo hito del puerto inauguró oficialmente las operaciones de graneles de la nueva terminal portuaria del Caribe colombiano, según resaltaron, fortaleciendo su papel estratégico para conectar a Colombia con los mercados internacionales.

Desde Puerto Antioquia agregaron que durante la operación se alcanzaron productividades superiores a las 8.400 toneladas diarias, permitiendo completar la descarga del cargamento en un tiempo de 72 horas brutas, lo que pone en evidencia la capacidad logística y tecnológica de la infraestructura instalada en el puerto.



Cabe recordar que la terminal cuenta con cinco sistemas mecanizados en zonas cubiertas y equipos capaces de movilizar hasta 95 toneladas por vehículo, y que, gracias a esta tecnología, el despacho de carga puede realizarse de manera continua las 24 horas, incluso bajo condiciones de lluvia.

Además, el sistema operativo integra monitoreo permanente mediante CCTV y gestión de información en tiempo real, lo que, aseguran desde el puerto, fortalece los estándares de seguridad y eficiencia.