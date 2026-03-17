La salsa se viste de luto: asesinan en Cali a músico del maestro Willy García

En la tarde de este martes 17 de marzo, un nuevo hecho sicarial sacudió a la ciudad de Cali. Un hombre que se movilizaba en una camioneta fue atacado con arma de fuego en repetidas ocasiones en la calle 20 con carrera 10, en el barrio Bretaña, resultando gravemente herido.

La víctima fue identificada como Luder Quiñónez, quien, según información preliminar, era integrante de la orquesta del reconocido cantante de salsa Willy García. Tras el ataque, fue trasladado a un centro asistencial, donde minutos después se confirmó su fallecimiento.

Quiñónez contaba con una amplia trayectoria en la música, haciendo parte de reconocidas agrupaciones como Grupo Niche y Son de Cali, consolidándose como un artista con más de 30 años de carrera.

A través de un comunicado, desde el equipo del artista Willy García rechazaron lo ocurrido y señalaron que “condenamos de manera categórica el acto de violencia que terminó con su vida, un hecho que enluta a nuestra organización y a toda la familia musical que lo acompañó durante más de 30 años de vida artística”.



Entre tanto, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables de este hecho.

Este caso se suma a la preocupante ola de violencia que atraviesa Cali, donde en los primeros dos meses y medio del año ya se registran más de 200 personas asesinadas en la capital vallecaucana.