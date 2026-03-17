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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / La salsa se viste de luto: asesinan en Cali a músico del maestro Willy García

La salsa se viste de luto: asesinan en Cali a músico del maestro Willy García

Luder Quiñónez fue atacado a bala en el barrio Bretaña, en Cali; el artista tenía trayectoria en agrupaciones como Grupo Niche y Son de Cali.

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