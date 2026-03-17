Yepes encendió la polémica sobre Falcao al Mundial: “Llevarlo sin jugar es una falta de respeto”

La posibilidad de que Radamel Falcao llegue a la Selección Colombia sin un rol dentro de la cancha sigue generando ruido. La propuesta, que ha empezado a circular en el entorno del equipo nacional, no convence a todos, especialmente a quienes conocen de cerca lo que representa el ‘Tigre’.

Mario Alberto Yepes, exjugador de la Selección Colombia y quien compartió vestidor con Falcao durante varios años, habló del tema en Blog Deportivo y dejó una postura clara desde la experiencia. Para él, no se trata solo de nombres, sino de lo que significa competir al más alto nivel.



“Es una falta de respeto con el tigre”: advirtió el Tigre

Néstor Lorenzo habló de Falcao // Fotos: AFP

Yepes no le dio muchas vueltas al asunto. “A mí me parece que es una falta de respeto total con el tigre”, dijo, al referirse a la idea de convocarlo sin que tenga un papel como jugador dentro del equipo.

Desde su visión, un futbolista como Falcao no puede estar en una convocatoria sin sentirse parte real del juego. “Si uno va como jugador, uno se siente jugador y quiere aportar dentro de la cancha”, explicó, recordando lo que implica vestir la camiseta de la Selección.



Además, insistió en que la ilusión de cualquier futbolista activo es competir, no acompañar. Por eso, considera que una propuesta así difícilmente encajaría con la mentalidad de alguien que todavía está en actividad.



Su experiencia, un aporte que sí suma

Más allá de la crítica, Yepes también reconoció el valor que podría tener Falcao en otros espacios. Habló de su experiencia y de lo que puede transmitir, sobre todo a los delanteros más jóvenes.

“¿Ustedes se imaginan que Falcao le diga a un delantero cómo pararse o cómo moverse? Eso es invaluable”, comentó, dejando ver que su aporte podría ser clave en procesos formativos o incluso dentro de un cuerpo técnico.

Sin embargo, fue claro en que ese escenario debe ser distinto y bien definido. Mientras Falcao siga en competencia, su lugar está en la cancha. Y si en algún momento da el paso a otro rol, ahí sí, su presencia podría potenciar a la Selección desde otro frente.

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Por ahora, la discusión sigue abierta. Lo cierto es que, para referentes como Yepes, no hay punto medio cuando se habla de un jugador como Falcao: o compite, o asume otro rol, pero no ambas cosas al tiempo.