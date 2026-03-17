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Blu Radio  / Deportes  / Yepes encendió la polémica sobre Falcao al Mundial: “Llevarlo sin jugar es una falta de respeto”

Yepes encendió la polémica sobre Falcao al Mundial: “Llevarlo sin jugar es una falta de respeto”

Yepes advirtió que un futbolista como Falcao no puede estar en una convocatoria sin sentirse parte real del juego.

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