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¿Pirámide de oro? Hipótesis de la desaparición de ingeniero en Bogotá, presuntamente por su voluntad

El hecho se remonta al pasado 1 de marzo, cuando fue visto por última vez hacia las 2:00 de la madrugada, luego de salir de un casino en la zona T con dinero en efectivo y algunas joyas.

¿Pirámide de oro? Hipótesis de la desaparición de ingeniero en Bogotá, presuntamente por su voluntad
¿Pirámide de oro? Hipótesis de la desaparición de ingeniero en Bogotá, presuntamente por su voluntad
Foto: Blu Radio / AFP
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 17 de mar, 2026

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