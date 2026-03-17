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Blu Radio  / Sociedad  / Revelan detalles de qué pasó con el ingeniero que había desaparecido tras salir de casino en Bogotá

Revelan detalles de qué pasó con el ingeniero que había desaparecido tras salir de casino en Bogotá

El rastro del ingeniero de petróleos de 27 años, David Felipe Acosta Botina, se había perdido el pasado 1 de marzo hacia las 2:00 de la madrugada.

Las pistas de la desaparición de Ingeniero luego den salir de fiesta en la zona T de Bogotá
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Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 17 de mar, 2026

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