Revelan detalles de qué pasó con el ingeniero que había desaparecido tras salir de casino en Bogotá

Blu Radio pudo confirmar con la familia del ingeniero de petróleos David Felipe Acosta Botina, de 27 años, que el joven apareció tras permanecer 16 días desaparecido, luego de haber salido de un casino en la zona T de Bogotá.

El rastro del ingeniero se había perdido el pasado 1 de marzo hacia las 2:00 de la madrugada. Según cámaras de seguridad del sector, en ese momento salió del establecimiento con una suma de dinero y algunas joyas de alto valor. Desde entonces, no se tenía información sobre su paradero.

Aunque aún no se conocen con claridad las circunstancias de lo ocurrido, Blu Radio estableció, tras conversar con Piedad Botina, madre del joven, que él se comunicó recientemente para informarle que se encontraba con vida.

De acuerdo con su testimonio, Acosta Botina apareció en otro departamento, fuera de Cundinamarca, aunque no se ha precisado el lugar exacto. La mujer aseguró que su hijo fue “llevado en una camioneta” y que fue golpeado fuertemente.



Además, indicó que el joven recibió ayuda y, aunque no existe un parte médico oficial, se encuentra estable.

El "error" que cometió ingeniero de 27 años desaparecido en Bogotá tras salir de un casino, según su mamá Foto: Blu Radio

Cabe recordar que horas antes, el general Giovanny Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, señaló que, según las primeras indagaciones, el caso podría estar relacionado con deudas y problemas en casinos.

“Parece que jugaba mucho y esto se convirtió en un problema. Los dineros que debía podrían estar relacionados con un posible ajuste de cuentas”, explicó.

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El oficial también precisó que se descartan hipótesis como el paseo millonario y el secuestro extorsivo, al no existir llamadas exigiendo dinero.