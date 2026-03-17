Apareció el ingeniero de 27 años tras 16 días desaparecido al salir de un casino en Bogotá

En horas de la tarde de este martes 17 de marzo fue hallado con vida David Felipe Acosta Botina, ingeniero de 27 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 1 de marzo en Bogotá, luego de salir de un casino en el norte de la ciudad, según confirmó su familia.

Aunque aún no se conocen detalles sobre su estado de salud, Blu Radio conoció que el joven logró comunicarse telefónicamente con sus familiares para informar que se encontraba bien.

De acuerdo con la información preliminar, Acosta Botina apareció en una ciudad del país que aún no ha sido confirmada y no en Bogotá. Sus familiares preparan un comunicado oficial mientras avanzan los procesos para reencontrarse con él.

"Él me llamó por telefono. Lo subieron en una camioneta y lo golpearon terrible", confirmó a Blu Radio Piedad Botina, mamá del joven.



Por su parte, las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias de su desaparición. Cabe recordar que, un día antes, el general Giovanny Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, señaló que, según los primeros indicios, el caso no correspondería a un paseo millonario ni a un secuestro.

“Lo que hemos podido determinar es que es una persona que tenía deudas y también problemas en los casinos. Parece que jugaba mucho y esto, desafortunadamente, se convirtió en un problema. Los dineros que debía seguramente pueden estar relacionados con un posible ajuste de cuentas”, señaló el oficial.

