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Blu Radio  / Sociedad  / Apareció el ingeniero de 27 años tras 16 días desaparecido al salir de un casino en Bogotá

Apareció el ingeniero de 27 años tras 16 días desaparecido al salir de un casino en Bogotá

David Felipe Acosta Botina apareció en una ciudad del país que aún no ha sido confirmada y no en Bogotá. Estos son los detalles.

Apareció en extrañas circunstancias el celular del ingeniero de 27 años desaparecido en Bogotá
Apareció en extrañas circunstancias el celular del ingeniero de 27 años desaparecido en Bogotá
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de mar, 2026

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