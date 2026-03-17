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Blu Radio  / Nación  / Siete cuerpos hallados en el cementerio de Mancomoján, en El Carmen de Bolívar por la UBPD

Siete cuerpos hallados en el cementerio de Mancomoján, en El Carmen de Bolívar por la UBPD

La acción humanitaria en el cementerio Mancomoján eleva a 20 los cuerpos recuperados desde 2023, en una región donde se buscan más de 2.100 personas desaparecidas.

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