Siete cuerpos hallados en el cementerio de Mancomoján, en El Carmen de Bolívar por la UBPD

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó siete cuerpos en una nueva intervención forense realizada en el cementerio municipal de Mancomoján, en El Carmen de Bolívar.

Esta intervención, que corresponde a la cuarta fase adelantada en este camposanto, hace parte del Plan Regional de Búsqueda Montes de María y Morrosquillo, que concentra la búsqueda de al menos 2.189 personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado en esta subregión del país.

De acuerdo con la UBPD, los cuerpos recuperados no han sido identificados. Sin embargo, aseguran que las labores de investigación humanitaria y extrajudicial han permitido establecer posibles correspondencias con cinco hombres y dos mujeres que habrían fallecido entre 2007 y 2010.

Siete cuerpos hallados en el cementerio de Mancomoján, en El Carmen de Bolívar por la UBPB

Ahora, los restos serán sometidos a un estudio técnico integral que incluye análisis genéticos, antropológicos y odontológicos, con el fin de avanzar en su identificación y eventual entrega digna a sus familias.



La coordinadora de la UBPD en Sucre, Blanca Inés Arteaga Morales, destacó que, con esta intervención, ya son 20 los cuerpos recuperados en el cementerio desde el año 2023.

“Hemos logrado una nueva respuesta en materia de búsqueda en medio de un contexto complejo, pues se trata de un cementerio con un alto nivel de ocupación, a lo que se le sumaron altas temperaturas y lluvias intensas”, señaló.

La misión humanitaria se extendió durante una semana y de manera paralela, la Unidad desarrolló una jornada de atención a familiares de personas desaparecidas, en la que se tomaron seis muestras biológicas y se realizaron seis entrevistas que permitirían fortalecer las hipótesis de identificación.