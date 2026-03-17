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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  /  Cali publica cartel de los 20 más buscados por homicidios y hurtos: ofrecen millonarias recompensas

Cali publica cartel de los 20 más buscados por homicidios y hurtos: ofrecen millonarias recompensas

Según las autoridades, la mayoría de estos homicidios se han cometido bajo la modalidad de sicariato.

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