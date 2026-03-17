Cali publica cartel de los 20 más buscados por homicidios y hurtos: ofrecen millonarias recompensas

Las cifras de homicidios en Cali continúan en aumento durante este año, generando preocupación entre las autoridades y la ciudadanía. De acuerdo con datos oficiales, en lo corrido de 2026 se han registrado 220 casos, lo que representa un incremento frente al mismo periodo del año anterior.

Ante este panorama, las autoridades dieron a conocer en las últimas horas un cartel con los 20 delincuentes más buscados en la ciudad. Estas personas estarían vinculados no solo a múltiples homicidios, sino también a delitos como el hurto.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el general Herbert Benavides, se refirió a la importancia de este cartel como una herramienta clave para avanzar en la judicialización de los responsables y reducir los índices de criminalidad en la capital vallecaucana: “Estamos lanzando este cartel para capturar a estos sujetos que están relacionados con al menos 41 hechos de vida", señaló.

Según las autoridades, la mayoría de estos homicidios se han cometido bajo la modalidad de sicariato. Además, se ha identificado que gran parte de las víctimas son hombres que tendrían vínculos con estructuras criminales, lo que evidencia disputas internas entre organizaciones ilegales.



El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció que se ofrecen recompensas de hasta 100 millones de pesos por información que permita la captura de algunos de los individuos incluidos en el cartel de los más buscados.

“Las causas de los homicidios que tenemos este año en Cali, están relacionadas con economías ilegales como el narcotráfico. Ahora los homicidios por riñas han disminuido, mientras que aquellos por ataques sicariales aumentaron”, también anexó el mandatario.

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De manera paralela, las autoridades informaron que se están intensificando los operativos contra la extorsión en distintos sectores de la ciudad. En ese sentido, hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de delitos.