Noboa niega bombardeos en Colombia y califica de “falsas” las declaraciones de Petro

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, rechazó este martes las afirmaciones de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, quien había denunciado presuntos bombardeos en territorio colombiano.

A través de su cuenta en la red social X, Noboa aseguró que las declaraciones de Petro son “falsas” y enfatizó que las operaciones militares contra el narcotráfico se están desarrollando exclusivamente dentro de Ecuador. “Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, escribió el mandatario ecuatoriano.

El jefe de Estado también defendió la estrategia de su Gobierno frente a las estructuras criminales, a las que calificó como “narcoterroristas”, y señaló que las acciones incluyen bombardeos dirigidos a zonas utilizadas como refugio por estos grupos. Según Noboa, estas organizaciones están integradas en gran parte por ciudadanos colombianos que, afirmó, ingresaron a Ecuador debido a fallas en el control fronterizo por parte de Colombia.

En ese sentido, el presidente ecuatoriano fue más allá al sostener que el Gobierno colombiano habría permitido la infiltración de estos grupos en territorio ecuatoriano por un “descuido de su frontera”. Asimismo, reiteró que su administración no dará “un paso atrás” en la ofensiva contra el crimen organizado.

Noboa también lanzó cuestionamientos adicionales al asegurar que en Colombia se estaría dando espacio a familiares de alias “Fito”, uno de los narcotraficantes más buscados en Ecuador, lo que incrementa la tensión entre ambos gobiernos.



Las declaraciones se producen en medio de un contexto regional marcado por el fortalecimiento de las operaciones militares contra el narcotráfico y la creciente preocupación por la expansión de redes criminales transnacionales en la zona fronteriza. Hasta el momento, el Gobierno colombiano no ha emitido una nueva respuesta oficial tras las declaraciones del mandatario ecuatoriano. Entretanto, la controversia añade un nuevo episodio de tensión diplomática entre ambos países, en un momento en el que la cooperación en materia de seguridad resulta clave para enfrentar el crimen organizado en la región.

