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Blu Radio  / Nación  / Noboa niega bombardeos en Colombia y califica de “falsas” las declaraciones de Petro

Noboa niega bombardeos en Colombia y califica de “falsas” las declaraciones de Petro

Noboa niega bombardeos en Colombia, califica de falsas las denuncias de Petro y asegura que operaciones contra el narcotráfico se realizan en territorio ecuatoriano.

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