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Petro dice que Colombia está siendo bombardeada desde Ecuador

La denuncia de Petro ocurre en medio de la guerra comercial entre ambos países, que inició en enero el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, al anunciar la imposición de una "tasa de seguridad" del 30 % a importaciones colombianas

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Presidente Gustavo Petro
Foto: Prensa Presidencia de la República
Por: EFE
|
Actualizado: 17 de mar, 2026

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