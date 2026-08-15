“Más de 10.000 personas no quieren regresar a sus viviendas”: alcalde de Armenia

El terremoto de San José del Palmar dejó en Armenia una emergencia marcada por los daños en viviendas y la incertidumbre de miles de habitantes que no han podido regresar a sus hogares. El alcalde de la ciudad, James Padilla Motoa, explicó que la administración municipal avanza en la identificación de las afectaciones y en la atención de las familias damnificadas.

Padilla destacó que la preparación de Armenia en materia de sismorresistencia permitió que las personas pudieran evacuar sin que, según señaló, se desmoronaran estructuras. Sin embargo, advirtió que persiste una emergencia social debido al deterioro de viviendas, apartamentos y edificios.

“Tanto la gente de los estratos altos como de los estratos más bajos tienen el mismo común denominador, que es que no quieren regresar a sus viviendas, se encuentran muy averiadas hasta tanto no tengamos un diagnóstico”.

El alcalde señaló que la administración habilitó un enlace para que los ciudadanos registraran los daños en sus residencias. De acuerdo con su reporte durante la entrevista, ya se habían registrado más de 12.000 personas, mientras que algunas permanecían en espacios públicos y en lugares dispuestos para la atención temporal.



Albergue temporal y evaluación de daños

Uno de los puntos habilitados por la administración municipal es el Coliseo del Sur, donde se instaló un albergue temporal para brindar atención prioritaria. Padilla indicó que también hay personas que están durmiendo en salones comunales, gimnasios y otros espacios públicos debido a las condiciones de sus viviendas.

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“Estamos trabajando barrio por barrio determinando los daños de Armenia”, afirmó el mandatario, quien insistió en la necesidad de contar con evaluaciones realizadas por profesionales especializados antes de determinar el regreso de las familias a sus hogares.

Gobierno nacional analiza ayudas para vivienda

Frente a la emergencia, el alcalde aseguró que la administración municipal ha establecido comunicación con el Gobierno nacional para gestionar respuestas para las familias afectadas.

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Según Padilla, se trabaja en la evaluación y caracterización de los hogares para determinar posibles auxilios de arrendamiento y recursos destinados al mejoramiento de vivienda cuando los inmuebles puedan ser restaurados.

“La directriz del presidente es sacar unos recursos importantes, hacer la evaluación, hacer la caracterización de cada una de estas familias y de estas personas para que obtengan auxilios de arrendamiento, y también para mejoramiento de vivienda”.

El alcalde reiteró que el proceso de atención continúa con la evaluación de los daños registrados en distintos sectores de Armenia.

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