Indignación en Tolima: carro de Bomberos es usado para mojar a los asistentes a fiestas de Coello

El Tolima enfrenta una emergencia por los incendios forestales, pero en Coello una escena registrada durante las fiestas desató indignación, un vehículo del Cuerpo de Bomberos aparece utilizando agua para mojar a las personas que participaban en comparsas y actividades festivas.

La denuncia fue realizada este sábado por Natalia Martínez , quien relató a Blu Radio lo ocurrido y cuestionó duramente la decisión de utilizar el vehículo de emergencia en medio de la calamidad pública que enfrenta el departamento.

Natalia fue contundente al advertir que Coello también ha tenido que enfrentar incendios forestales , y recordó una situación que genera todavía mayor indignación: mientras el carro de Bomberos era utilizado en las fiestas, una emergencia registrada recientemente en el municipio tuvo que ser atendida a lomo de mula .

Su denuncia fue directa, “En el marco de la declarada calamidad pública a nivel departamental (...) se pueden registrar videos en donde se utiliza el carro de Bomberos del municipio para mojar a la gente que está en comparsas, bailando, festejando”.



Y Natalia fue más allá al cuestionar las prioridades de la administración municipal, “Tenemos bastantes incendios alrededor y uno de ellos ocurrió en el municipio de Coello y fue apagado a lomo de mula”.

Para la denunciante, lo ocurrido resulta especialmente preocupante porque el departamento atraviesa una emergencia que exige tener disponibles todos los recursos para atender posibles incendios, “La verdad es preocupante e indignante que la administración tome medidas sin empatía y privilegiando a unos pocos cuando tenemos una emergencia humanitaria y una calamidad pública en todo el departamento” , afirmó Natalia.

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La denuncia generó además la reacción de la comunidad. Carolina Avendaño Toro aclaró que su molestia no está relacionada con la realización de las fiestas, sino específicamente con el uso del vehículo y del agua del Cuerpo de Bomberos, “Yo no me pongo brava a que hagan las fiestas (...) pero no el carro de Bomberos, no. O sea, el agua no se toca”.

La controversia llegó hasta la Gobernación del Tolima. La gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas hizo un llamado al alcalde de Coello, Santiago Herrera Yépez , y cuestionó que un vehículo destinado a atender emergencias haya sido utilizado para actividades diferentes a su misión, “Es una irresponsabilidad que hagan fiestas y que dispongan de un carro de Bomberos para ello. El Tolima se está quemando y en cualquier momento esa máquina se podría necesitar ”, advirtió la mandataria.

Matiz señaló que respeta la autonomía territorial, pero consideró “altamente ilógico e inconcebible” disponer de un carro de Bomberos y de agua para una caravana o actividad diferente a su misionalidad, cuando existen múltiples puntos críticos por incendios en el departamento.

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La pregunta que queda ahora sobre la mesa es quién autorizó el uso del vehículo, por qué fue destinado a esta actividad y bajo qué circunstancias se dispuso del agua , mientras los organismos de socorro mantienen su capacidad operativa para responder a la emergencia forestal.

En un Tolima que hoy necesita cada carro, cada bombero y cada litro de agua para enfrentar el fuego, las imágenes de un vehículo de Bomberos mojando a personas en medio de una fiesta provocaron indignación y abrieron un nuevo debate sobre las prioridades en plena calamidad pública.