Presidente De La Espriella pidió a Trump suspender aranceles a productos colombianos

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, sostuvo una conversación telefónica de diez minutos con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de la emergencia provocada por el terremoto que afecta al país.

Según informó De La Espriella a través de su cuenta de X, durante la llamada agradeció a Trump por la ayuda económica y el apoyo de los equipos de rescate que Estados Unidos ha enviado a Colombia para atender la emergencia.

Uno de los temas abordados fue la situación económica de los empresarios colombianos. El mandatario le pidió a Trump considerar la suspensión temporal de los aranceles que afectan a los productos colombianos, teniendo en cuenta las dificultades que enfrenta el sector productivo tras las afectaciones ocasionadas por el terremoto.

Acabo de hablar durante diez minutos con el presidente Donald Trump. Le agradecí profundamente toda la ayuda económica y el apoyo de los equipos de rescate de los Estados Unidos frente a la tragedia que estamos viviendo.



El presidente Trump también manifestó sus condolencias por… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 15, 2026

De La Espriella afirmó que durante la conversación también planteó el desafío de reconstruir el país en medio de la situación económica que, según sus palabras, calificó como “difícil y apocalíptica” y que aseguró haber heredado.



El presidente colombiano sostuvo que le manifestó a Trump que “la alianza entre Colombia y Estados Unidos es un imperativo para la reconstrucción de nuestra amada nación”.

De La Espriella señaló que el mandatario estadounidense expresó sus condolencias por las víctimas del terremoto y manifestó su solidaridad con las familias afectadas.

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La conversación con Trump se produjo después de otra llamada internacional del presidente colombiano, siendo con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Desde la cuenta oficial del Primer Ministro en X, aseguraron que Netanyahu disfrutó de la conversación que sostuvo con el Presidente De La Espriella y dio la bienvenida a lo que calificó como un nuevo capítulo en las relaciones entre Israel y Colombia. Además, afirmó que “lo mejor está por venir”.

En el mismo mensaje, felicitaron al presidente colombiano por su “impresionante victoria” y le agradecieron por reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán y por su decisión de trasladar la embajada colombiana a Jerusalén, una medida que actualmente no ha sido implementada.

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Netanyahu también escribió en su cuenta personal y directamente en español: “¡Muchas gracias!”.

La respuesta se produjo luego de que De la Espriella señalara, también a través de X, que durante la conversación agradeció al primer ministro israelí por la ayuda humanitaria y por los equipos de rescate que Israel ha enviado a Colombia durante la emergencia provocada por el terremoto.

El mandatario colombiano aseguró además que comienza un nuevo momento para las relaciones bilaterales, basado, según dijo, en la amistad, la solidaridad, la cooperación y el respeto mutuo.