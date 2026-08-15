Presidente De La Espriella habla con Netanyahu; gabinete sigue en zonas afectadas por el terremoto

El presidente Abelardo De La Espriella sostuvo una conversación con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en medio de la emergencia que enfrenta el país tras el terremoto que dejó más de un centenar de personas fallecidas y múltiples familias afectadas.

“Le agradecí profundamente por toda la ayuda humanitaria y por los rescatistas que Israel ha enviado a Colombia en estos momentos tan difíciles”, señaló el mandatario en una publicación en redes sociales.

De La Espriella aseguró que el diálogo marca una nueva etapa en las relaciones entre ambos países. “Este es un nuevo tiempo para las relaciones entre Colombia e Israel: una relación basada en la amistad, la solidaridad, la cooperación y el respeto mutuo”, escribió.

Abelardo De La Espriella Foto: AFP

Vicepresidente y ministros en recorridos…

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El Gobierno nacional continúa desplegándose en las zonas afectadas para conocer de primera mano la situación de las comunidades y llevar soluciones a las familias damnificadas, en recorridos que inició el presidente por los departamentos con las más graves afectaciones.

El vicepresidente José Manuel Restrepo se solidarizó con los familiares de las 107 personas fallecidas en el departamento de Risaralda durante un recorrido por varios de los municipios golpeados por el terremoto.

Durante su visita a Apía, Restrepo señaló que más de 60 viviendas quedaron totalmente destruidas y otras 500 resultaron severamente afectadas. “Son familias que sufren”, manifestó el vicepresidente, quien explicó que el Gobierno nacional avanza en la declaratoria de una emergencia económica para disponer de instrumentos que permitan responder a las necesidades de la población, especialmente de los sectores más vulnerables.

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“El Gobierno nacional viene en camino de decretar esta emergencia económica, que tendrá una serie de instrumentos, muchos. Eso tendrá que desarrollarse a lo largo de estos días, que tendrán como beneficio sobre todo a la población vulnerable”, expresó.

Durante la jornada, el vicepresidente visita Apía, Santuario y La Virginia, en Risaralda, y Cartago, en el Valle del Cauca.

En cada municipio se reunirá con autoridades locales y departamentales para revisar el estado de la emergencia, establecer las principales necesidades de las familias afectadas y verificar la entrega de ayuda humanitaria.

