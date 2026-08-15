Condenado alias “Risas”, cabecilla de las disidencias de las Farc, por cinco asesinatos en Tolima

En una decisión que impacta directamente la estructura criminal del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc, un juez de conocimiento condenó a 20 años y 4 meses de prisión a Elian Llanos Mendoza, conocido bajo los alias de ‘Risas’, ‘La Liebre’ o ‘Mundo Malo’. La sentencia se dio tras avalar un preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y el procesado, quien admitió su participación directa en cinco homicidios selectivos en los municipios de San Antonio y Chaparral, Tolima, entre agosto de 2023 y octubre de 2024.

La investigación, liderada por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Ibagué, en conjunto con la Sijín y el Ejército Nacional, permitió desglosar el organigrama de la estructura criminal que alias ‘Risas’ ayudó a consolidar. Según las pruebas presentadas, Mendoza formaba parte de una comisión armada creada específicamente en agosto de 2023 para fortalecer la presencia del grupo ilegal en el sur del Tolima. En esta estructura, alias ‘Gerónimo’ figuraba como cabecilla principal y alias ‘Zarco’ como segundo al mando, dejando a ‘Risas’ como el tercer hombre en la línea de jerarquía, entre otros integrantes.

Los crímenes cometidos por esta célula respondían a órdenes directas de la cúpula del grupo armado con el fin de ejercer un control territorial. Los cinco asesinatos por los cuales fue condenado buscaban eliminar a presuntos integrantes de otras bandas criminales que realizaban extorsiones a nombre del frente Ismael Ruiz sin pertenecer a él, con el objetivo de retirar a posibles competidores ilegales y asegurar el dominio sobre la población civil.

Dentro de sus funciones específicas, alias ‘Risas’ no solo participaba en la ejecución de los homicidios, sino que era una pieza clave en la logística de la organización. Se encargaba del transporte de armamento y realizaba labores de inteligencia ilegal contra la Fuerza Pública y la comunidad local para facilitar los movimientos del frente.



Por estos hechos, la justicia lo halló responsable de múltiples delitos agravados, entre ellos homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, tanto de defensa personal como de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Además del tiempo que deberá cumplir en un centro carcelario, la sentencia le impone una sanción económica de 1.350 salarios mínimos legales mensuales vigentes.