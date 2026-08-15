Vivienda afectada por el terremoto: quién debe pagar los daños y qué pasa con el arriendo

Después de un terremoto pueden aparecer grietas o daños visibles que generan dudas sobre si una vivienda continúa siendo segura. Ante estas situaciones, una de las primeras preguntas es quién debe revisar el inmueble y qué pueden hacer propietarios e inquilinos.

En Casa Blu, Mabel Quintero, experta en financiación y compra de vivienda, explicó que la evaluación de posibles daños estructurales debe quedar en manos de profesionales especializados y recomendó evitar diagnósticos hechos por personas que no tengan la formación necesaria.

“En realidad deberían acudir a expertos, ingenieros estructurales, porque no cualquier ingeniero puede dar esa visión. Sé que hay personas con toda la intención del mundo, pero sin esa especialización de ingenieros estructurales para tomar esa determinación”, señaló.

Quintero agregó que quienes tengan un crédito hipotecario o una vivienda asegurada pueden consultar con la entidad correspondiente para conocer el procedimiento de inspección. Sin embargo, advirtió que, debido a la cantidad de inmuebles afectados después de una emergencia, estas evaluaciones pueden tardar más de lo habitual.



¿Quién debe pagar las reparaciones si la vivienda está arrendada?

Cuando los daños se presentan en una vivienda arrendada, Quintero sostuvo que las reparaciones derivadas de este tipo de afectaciones deben ser asumidas por el propietario y no por el inquilino.

“Lo primero es que una de las causales de terminación de un contrato de arriendo es uno de los eventos de la naturaleza, en ese caso están los terremotos. Es decir, que si hay un daño, las personas se pueden ir si corre peligro la vida. ¿Quién debería asumir el arreglo? Lo debe asumir el propietario del inmueble”, explicó.

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Por esta razón, la experta recomendó que un arrendatario no intente reparar por su cuenta grietas u otros daños sin antes informar al propietario o a la inmobiliaria encargada del inmueble.

También aseguró que el inquilino puede solicitar una inspección antes de continuar habitando una vivienda cuando considere que existen riesgos.

“Sí se puede exigir al propietario y a la inmobiliaria, si estamos con inmobiliaria, pero si el propietario se niega, como les digo, es una causal de terminación del contrato sin ningún tipo de penalización, retirarme de donde mi vida está corriendo riesgos”, sostuvo.

Inspección de grietas y fisuras en una pared tras un sismo para evaluar riesgo estructural Imagen generada con Gemini

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¿Qué pasa con el crédito hipotecario si el inmueble resulta afectado?

Para quienes compraron vivienda mediante un crédito hipotecario, la obligación con la entidad financiera continúa mientras se determina qué cubre el seguro asociado al inmueble. Quintero llamó especialmente la atención sobre el valor por el cual se encuentra asegurada una vivienda, debido a que este puede no coincidir con el precio que actualmente tendría la propiedad en el mercado.

“La aseguradora va a responder por el 100 % del avalúo comercial que aparezca en la entidad financiera, y aquí es donde está la gravedad del asunto para todos los que tenemos crédito hipotecario o leasing habitacional, porque posiblemente compraron un apartamento hace años. ¿Cómo está asegurado ese apartamento? Por el 100 % del valor comercial de ese entonces”, explicó.

La experta puso como ejemplo un inmueble que actualmente pueda costar 800 millones de pesos, pero que figure ante la entidad financiera con un valor de 500 millones. Según explicó, esa diferencia podría tener consecuencias al momento de una reclamación.

Por eso hizo una recomendación que, según reconoció, muchos propietarios suelen pasar por alto: revisar periódicamente cuánto vale el inmueble que tienen asegurado.

“Es una responsabilidad del consumidor de vivienda pedirle al banco una vez al año que actualice el valor comercial del inmueble, porque las entidades financieras hacen como una actualización del 2 o 3 % más de lo que valía inicialmente, pero hay inmuebles que se estallan en valorización y eso hay que tenerlo presente”, aseguró.

¿Quiénes pueden enfrentar mayores dificultades?

Quintero señaló que una de sus mayores preocupaciones está en las personas que ya presentaban dificultades para cumplir con las obligaciones de su crédito antes del terremoto.

“El problema más grande que yo puedo percibir es las personas que estaban en mora con su crédito hipotecario, y esas personas posiblemente la aseguradora no vaya a responder por el inmueble”, afirmó.

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La experta aprovechó la situación para insistir en la importancia de conocer las condiciones de los seguros vinculados a una vivienda y mantener actualizada la información sobre el valor de la propiedad.

“Tenemos que hacernos responsables porque, incluso, eso me hizo reaccionar, yo tampoco tengo las actualizaciones del valor comercial de los inmuebles. Hay que hacerlo porque obviamente la humanidad se está viendo afectada, pero el patrimonio, que es donde yo habito, donde se genera seguridad y es una necesidad primaria, también lo debo proteger”, concluyó.

Escuche la entrevista aquí: