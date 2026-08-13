A 90 llega el número de inspecciones a inmuebles en Medellín por riesgo de colapso tras terremoto

Las autoridades de Medellín han recibido alrededor de 800 reportes en los que se demanda la presencia de personal técnico experto en evaluaciones estructurales luego del terremoto de este lunes cuya magnitud fue de 7.4

De acuerdo a información del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín, funcionarios técnicos de la entidad han reportado la inspección a 90 inmuebles por riesgo de colapso.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló de los reportes que recibe el Dagrd sobre posibles afectaciones en edificaciones luego del terremoto con epicentro en el departamento de Chocó.

“Con nuestro equipo de ingenieros estructurales, lo que estamos haciendo es una revisión para evitar una tragedia y puedo dar el informe que, de todas las visitas que hemos hecho el día de hoy se ha ordenado una evacuación temporal de una de nuestras instituciones educativas que es la institución educativa La Libertad”, dijo el alcalde Gutiérrez



El equipo de ingenieros estructurales del Dagrd, luego de la revisión técnica dio la orden de evacuar dos colegios: además de la institución educativa La Libertad, también la Institución Educativa Gonzalo Restrepo, ya que los técnicos de esta dependencia encontraron daños estructurales, especialmente grietas y fisuras.

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El alcalde Federico Gutiérrez recalcó que seguirán las inspecciones del personal técnico del Dagrd a las edificaciones que han sido reportadas y que presentan síntomas de deterioro producto del temblor del pasado lunes.