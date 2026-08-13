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Bomberos de Medellín encontraron sin vida a mujer de 80 años en el edificio Rincón en Pereira

La noticia fue confirmada por el alcalde Federico Gutiérrez, al reiterar que el equipo de salvamento continuará en la capital de Risaralda en las labores de rescate.

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Terremoto en Colombia //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

Tras las inspecciones del Cuerpo de Bomberos de Medellín, fue recuperado el cuerpo de una mujer de aproximadamente 80 años en Pereira, en el mismo lugar donde horas antes habían hallado el cuerpo de un hombre de 40 años.

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El alcalde de la capital de Antioquia, Federico Gutiérrez, confirmó que el equipo de salvamento enviado a esa ciudad para apoyar labores será desplegado en otra zona.

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El grupo especializado que arribó desde Medellín hasta la capital de Risaralda está compuesto por socorristas, ingenieros y perros especializados en rastreo K9, quienes realizaron la tarea de búsqueda entre los escombros del edificio Rincón.

Y en las últimas horas de la jornada de este miércoles, el grupo de rescatistas encontraron el cuerpo de la mujer de 80 años sin vida.

La noticia del hallazgo fue confirmada por el propio alcalde de Medellín a través de un trino en su cuenta de X: “Nuestro equipo de Bomberos Medellín, con los ingenieros especialistas y los caninos, terminan la jornada en Pereira con una lamentable noticia: fue recuperado el cuerpo de una mujer de aproximadamente 80 años”.

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El alcalde Gutiérrez recordó que horas antes fue recuperado en el mismo lugar el cuerpo de un hombre de 40 años.

En el mismo trino, Federico Gutiérrez también le pidió a Dios por sus familias “y mucha fortaleza en estos momentos de tanto dolor. Toda nuestra solidaridad”.

Indicó también: “Nuestro equipo permanece en el sitio, atento a la asignación de un nuevo frente de trabajo para retomar mañana las labores. Seguimos trabajando con compromiso y esperanza, con el deseo de encontrar personas y animalitos con vida.”

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De acuerdo a registros de Asocapitales derivado del terremoto del pasado lunes, en Pereira se han reportado 84 muertos, 279 heridos y 44 desaparecidos, además del rescate de 243 personas rescatadas se han registrado el colapso de 75 edificios.

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