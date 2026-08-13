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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Servicios de obstetricia en Clínica Universitaria Bolivariana superan ocupación del 250 %

Servicios de obstetricia en Clínica Universitaria Bolivariana superan ocupación del 250 %

La clínica pidió a las personas consultar con su IPS antes de acudir al centro de salud que presenta sobreocupación.

salud camilla referencia meta ia.jpg
Camilla de salud, referencia.
Foto: Meta IA.
Por: Felipe García Solano
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Actualizado: 13 de ago, 2026

Luego de que la Gobernación de Antioquia decretara la alerta roja hospitalaria por el fuerte terremoto que sacudió el país, una de las principales clínicas de Medellín indicó que llegó a su tope en varios servicios de obstetricia por lo que le pidió a las maternas consultar con la IPS correspondiente.

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Se trata de la Clínica Universitaria Bolivariana que informó que su servicio de obstetricia, que comprende las áreas de urgencias, cirugía y hospitalización, superó su máxima capacidad de atención debido al incremento en la demanda de pacientes maternas.

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De acuerdo con el comunicado oficial divulgado por la institución, el servicio registra un porcentaje de ocupación del 251 %, cifra que evidencia que la demanda de atención supera ampliamente el límite de la capacidad instalada.

Ante esta situación, la Clínica Universitaria Bolivariana hizo un llamado a los usuarios para que, en la medida de lo posible, acudan inicialmente a su Institución Prestadora de Servicios de Salud, donde puedan recibir una valoración oportuna.

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La institución explicó que esta medida busca facilitar una atención más efectiva y garantizar la continuidad de los procesos asistenciales, teniendo en cuenta la alta presión que enfrenta el servicio de obstetricia.

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Hay que recordar que esta situación se da en medio de la recepción que ha hecho el departamento de 33 personas que han sido trasladadas desde Quibdó, buscando descongestionar la red hospitalaria de Chocó sin contar que ahora los problemas de sobreocupación llegan a Antioquia.

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