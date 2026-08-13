Asesinaron a dos personas en zona rural de Segovia, Antioquia: una menor resultó herida

Temor en el Nordeste de Antioquia: un doble homicidio se registró en las últimas horas en el municipio de Segovia. Según las autoridades, en el hecho también resultó herida una menor de edad

Una posible disputa interna por el control del territorio sería el motivo de las dos muertes en Segovia, norte de Antioquia. De acuerdo al reporte de la Policía Nacional, el doble homicidio está relacionado con un hombre de 23 años y otro de 30 ; en el ataque también resultó afectada una menor de edad.

Según el informe, hacia la medianoche de este miércoles ingresó a la morgue del municipio Yeferson Correa Giraldo, de 23 años, quien presentaba signos de haber sido asesinado con arma de fuego.

Así mismo, un segundo hombre de nombre Santiago de Jesús Oliveros, de 30 años, ingresó con heridas, también con arma de fuego, al hospital en el vecino municipio de Yalí, donde pese a la debida atención médica, falleció.



Por su parte, la joven de 17 años de edad ingresó al hospital San Juan de Dios en Segovia, con heridas de bala, y donde se recupera luego de la intervención médica.

Las autoridades investigan las razones del ataque a estas tres personas, más en una zona como el sector de Guatapecito, vereda el Manzanillo, en zona rural de Segovia, lugar donde delinque el Clan del Golfo.

Publicidad

Si bien la investigación está en sus primeros pasos para dar con los autores intelectuales y materiales, todo apuntaría, según las autoridades, a que el ataque está relacionado con disputas internas por el control del territorio en el microtráfico.