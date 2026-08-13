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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Hombres armados asesinaron a guardia del Inpec afuera de la cárcel de Itagüí

Hombres armados asesinaron a guardia del Inpec afuera de la cárcel de Itagüí

Las autoridades capturaron a los señalados responsables cuando se movilizaban en un taxi; sindicato del Inpec relaciona el hecho violento con los recientes traslados de cabecillas.

Homicidio en Itagui, Antioquia
Suministrada
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

Un hecho violento se registró a las afueras de la cárcel La Paz de Itagüí, donde fue ultimado con arma de fuego un dragoneante del Inpec.

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La víctima, identificada como Wilber Martínez, fue sorprendida por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y le dispararon en repetidas ocasiones a pocos metros del centro penitenciario, a donde se disponía a cumplir su turno de trabajo en el área jurídica.

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Jimmy Suárez, presidente nacional del sindicato CSEUP, indicó que es probable que esta muerte violenta sea un mensaje ante los recientes traslados de cabecillas de bandas delincuenciales que tenían asiento en la mesa de Paz Urbana durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro. Esta decisión fue una de las primeras que tomó el presidente Abelardo De La Espriella, una vez tomó posesión el pasado 7 de agosto.

"Esos traslados obedecen a esa recuperación de los centros carcelarios. Se han trasladado 117 PPR desde Itagüí a otros centros carcelarios, como Girón, como Valledupar, entre otros, y cárcel Picota en Bogotá. Creemos que es una retaliación de la población privada de la libertad frente a estos traslados, y y, bueno, hasta este momento es la información que tenemos", indicó.

Felipe Quimbayo, presidente en Antioquia del sindicato de trabajadores penitenciarios, lamentó lo sucedido a Martínez, quien hacía parte de esta agremiación y no tenía amenazas vigentes.

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"Puede ser interpretado que haya sido un mensaje por parte de esas estructuras luego de lo que pasó el el el pasado 7 de agosto. Digamos que lo asociamos con eso porque este funcionario no tenía amenazas, no tenía situaciones de seguridad, o sea, absolutamente nada", expuso.

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Según el reporte judicial, el homicidio ocurrió hacia las 6:06 de la mañana. La víctima fue encontrada en plena vía pública con múltiples heridas, principalmente en la cabeza.

Tras el ataque, los responsables habrían escapado en un taxi que quedó registrado en las cámaras de seguridad de ese municipio, por lo que la Policía Metropolitana pudo ubicarlos y capturarlos cuando el vehículo se desplazaba hacia el CAI Guayabal.

Durante el procedimiento, según el reporte oficial, les fue encontrada un arma de fuego que sería la utilizada en el homicidio. Por lo pronto, el vehículo también quedó bajo custodia de las autoridades.

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