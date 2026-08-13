Ejército destruyó dos artefactos explosivos y cuatro minas antipersonales en Briceño, Antioquia

En medio de operativos, soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército Nacional localizaron dos depósitos ilegales pertenecientes, según las autoridades, al Frente 36 de las disidencias, en la vereda Piamarga, del municipio de Briceño del departamento de Antioquia.

Durante la operación militar, las tropas encontraron y destruyeron de manera controlada dos artefactos explosivos improvisados acondicionados para ser lanzados mediante drones, además de cuatro minas antipersonales.

Según la Fuerza Pública, en los depósitos también fueron hallados elementos de comunicaciones y material de intendencia que, de acuerdo con el Ejército Nacional, serían utilizados por integrantes de esta estructura criminal.

Uno de los principales riesgos identificados por las autoridades fue la ubicación de los explosivos en inmediaciones de un camino utilizado frecuentemente por habitantes de la zona. Esta situación representaba una amenaza directa para la vida y la integridad de las comunidades rurales.



La intervención de los uniformados permitió retirar del área los elementos que podían ser empleados para afectar a la población civil o atacar a integrantes de la Fuerza Pública.

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El Ejército Nacional señaló que continuará desarrollando operaciones de control territorial en el Norte antioqueño, además de acciones contra los grupos armados ilegales que mantienen presencia en esta zona del departamento.