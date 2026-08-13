En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jorge Eliécer Laverde
Emergencia económica
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ejército destruyó dos artefactos explosivos y cuatro minas antipersonales en Briceño, Antioquia

Ejército destruyó dos artefactos explosivos y cuatro minas antipersonales en Briceño, Antioquia

Los elementos pertenecían al Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá', según detallaron las autoridades.

Operativo del Ejército en Briceño, Antioquia
Ejército
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

En medio de operativos, soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército Nacional localizaron dos depósitos ilegales pertenecientes, según las autoridades, al Frente 36 de las disidencias, en la vereda Piamarga, del municipio de Briceño del departamento de Antioquia.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Durante la operación militar, las tropas encontraron y destruyeron de manera controlada dos artefactos explosivos improvisados acondicionados para ser lanzados mediante drones, además de cuatro minas antipersonales.

Últimas noticias

Black Hawk incendio Abejorral.
Antioquia

Black Hawk refuerza control de incendio forestal que obligó a evacuar 30 viviendas en Abejorral

Homicidio en Itagui, Antioquia
Antioquia

Hombres armados asesinaron a guardia del Inpec afuera de la cárcel de Itagüí

Según la Fuerza Pública, en los depósitos también fueron hallados elementos de comunicaciones y material de intendencia que, de acuerdo con el Ejército Nacional, serían utilizados por integrantes de esta estructura criminal.

Uno de los principales riesgos identificados por las autoridades fue la ubicación de los explosivos en inmediaciones de un camino utilizado frecuentemente por habitantes de la zona. Esta situación representaba una amenaza directa para la vida y la integridad de las comunidades rurales.

Lea también:

Tropas de la Cuarta Brigada ya están en Briceño, Antioquia
Antioquia

Sigue la tensión en Briceño: grupos armados atacaron a la Fuerza Pública durante operaciones

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La intervención de los uniformados permitió retirar del área los elementos que podían ser empleados para afectar a la población civil o atacar a integrantes de la Fuerza Pública.

Publicidad

El Ejército Nacional señaló que continuará desarrollando operaciones de control territorial en el Norte antioqueño, además de acciones contra los grupos armados ilegales que mantienen presencia en esta zona del departamento.

Relacionados

Ejército Nacional

Antioquia

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad