Sigue la tensión en Briceño: grupos armados atacaron a la Fuerza Pública durante operaciones

Sigue la tensión en Briceño: mientras desplazados esperan condiciones de seguridad para retornar a la zona rural, grupos armados atacaron a la Fuerza Pública en medio de operaciones militares. Autoridades confirman, en medio de los hechos, la incautación de artefactos explosivos.

A más de 48 horas de haberse registrado fuertes enfrentamientos entre las disidencias de alias ‘Calarcá’ y el Clan del Golfo en el municipio de Briceño, sigue la incertidumbre frente al panorama para más de 200 personas que huyeron hacia el casco urbano.

Mientras las más de 70 familias son atendidas en el casco urbano de esta población del norte de Antioquia, tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 4 despliegan acciones para lograr el control de las veredas El Roblal y Travesías. No obstante, en la zona siguen registrándose alteraciones del orden público.

Así lo confirmó el general Carlos Caycedo, comandante de la Cuarta Brigada, quien indicó que hombres que llegaron como refuerzo a la zona han sido atacados por los ilegales, pero, en medio de los combates, han logrado incautar explosivos: "Gracias al empleo de las tácticas, técnicas y procedimientos, nuestros soldados lograron contrarrestar la acción criminal, obteniendo como resultado la incautación de bastante material de explosivo y otros elementos de guerra que, al parecer, serían utilizados para atentar contra la población civil y las fuerzas militares", indicó Caycedo.



Autoridades departamentales han insistido en que se requiere un inmediato cumplimiento de la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que ordenó una intervención urgente en el municipio, donde no dan tregua las disputas por el control territorial y las economías ilícitas, principalmente por parte del Clan del Golfo, que busca incursionar en zonas históricamente controladas por las disidencias de las Farc.

Las recientes acciones de la Fuerza Pública también se concentran en verificar la muerte de posibles integrantes de grupos armados y las afectaciones en viviendas y otras edificaciones, producto del uso de drones cargados con explosivos.