Combates entre disidencias y Clan del Golfo en Briceño, Antioquia, dejan 77 familias desplazadas

De acuerdo con un reciente reporte de la Secretaría de Seguridad de Antioquia, como consecuencia de los enfrentamientos entre el frente 36 de las Farc y el Clan del Golfo en zona rural de Briceño, se registra una grave afectación humanitaria: hay 77 familias desplazadas que corresponden a 177 personas provenientes de las veredas El Roblal y Travesías.

Así mismo, la Gobernación de Antioquia también tiene información sobre el confinamiento de habitantes en los corregimientos de Guarimán, El Roblal y parte de Travesías, en la zona rural del municipio de Briceño, norte de Antioquia.

El secretario de Seguridad de la Gobernación de Antioquia, el brigadier general en retiro Luis Eduardo Martínez, pidió a la fuerza pública ampliar su operación para tomar el control de la zona.

“Desde la Gobernación de Antioquia hemos solicitado al Ejército Nacional una intervención urgente para proteger a la población, recuperar el control del territorio y garantizar el restablecimiento de la seguridad en esas zonas rurales del municipio de Briceño”, aseguró Martínez.



El funcionario recalco que permanentemente los habitantes de este municipio vienen siendo afectados por las confrontaciones entre las disidencias de las Farc, de alias 'Calarcá' y el Clan del Golfo en una disputa por el control de las rentas criminales en el territorio de Briceño.

Por su parte, el Comando de la Policía Antioquia señaló que uniformados de la institución ya hacen presencia en la zona y están coordinando con la administración municipal la atención de las familias afectadas, también acompañan el proceso de verificación de la situación para contribuir a la protección de la comunidad.