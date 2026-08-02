En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Verónica Alcocer
Atentado en Cúcuta
María Camila Potosí
FIFA

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Autoridades capturaron presunto responsable del asesinato de estudiante de Universidad de Antioquia

Autoridades capturaron presunto responsable del asesinato de estudiante de Universidad de Antioquia

Por el homicidio ocurrido en el municipio de Caucasia, la Gobernación de Antioquia ofrecía una recompensa de $50 millones para dar con los autores.

Caucasia.jpg
Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de ago, 2026

La captura de Diego Esteban Raigoza Osorio fue realizada por uniformados de la Policía Nacional, como el presunto responsable del asesinato de Gabriel Arenas, estudiante de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, ocurrido en abril de este año en Caucasia, en el bajo Cauca antioqueño.

Vea también:

Búsqueda joven universitario en La Estrella
Antioquia

Buscan a estudiante de la Universidad de Antioquia extraviado en Alto del Romeral en La Estrella

A través de un trino en su cuenta de X, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicó que la gobernación ofreció una recompensa de hasta $50 millones de pesos por información que permitiera dar con los responsables.

En su trino el gobernador Rendón señaló: “Confiamos en que la justicia actúe con toda contundencia y que los responsables paguen. A la familia de Gabriel y a sus amigos les expresamos nuestra solidaridad".

Según información de las autoridades, el capturado Diego Raigoza Osorio, presuntamente, también habría participado en el asesinato de una mujer de la tercera edad al interior de una residencia en el barrio Pueblo Nuevo, también en el municipio de Caucasia.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Universidad de Antioquia

Bajo Cauca

Homicidios

Policía Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad