Autoridades capturaron presunto responsable del asesinato de estudiante de Universidad de Antioquia

La captura de Diego Esteban Raigoza Osorio fue realizada por uniformados de la Policía Nacional, como el presunto responsable del asesinato de Gabriel Arenas, estudiante de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, ocurrido en abril de este año en Caucasia, en el bajo Cauca antioqueño.

A través de un trino en su cuenta de X, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicó que la gobernación ofreció una recompensa de hasta $50 millones de pesos por información que permitiera dar con los responsables.

En su trino el gobernador Rendón señaló: “Confiamos en que la justicia actúe con toda contundencia y que los responsables paguen. A la familia de Gabriel y a sus amigos les expresamos nuestra solidaridad".

Antioqueños, fue capturado por la @PoliciaColombia, Diego Esteban Raigoza Osorio, presunto responsable del asesinato de Gabriel Arenas, estudiante de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, ocurrido en abril de este año en Caucasia.



La @GobAntioquia ofreció una recompensa de… pic.twitter.com/qJN3DWSyS4 — Andrés Julián (@AndresJRendonC) August 2, 2026

Según información de las autoridades, el capturado Diego Raigoza Osorio, presuntamente, también habría participado en el asesinato de una mujer de la tercera edad al interior de una residencia en el barrio Pueblo Nuevo, también en el municipio de Caucasia.