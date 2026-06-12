Buscan a estudiante de la Universidad de Antioquia extraviado en Alto del Romeral en La Estrella

Organismos de socorro y autoridades mantienen una intensa búsqueda para dar con el paradero de Santiago Giraldo Cárdenas, estudiante de microbiología de la Universidad de Antioquia que desapareció en el sector montañoso de Alto del Romeral, en el municipio de La Estrella, al sur del Valle de Aburrá.

Las labores de rastreo se reanudaron desde las primeras horas de este viernes, cuando se cumplieron más de 18 horas de que se tuvo noticia del estudiante, luego de que durante la noche del jueves las operaciones tuvieran que ser suspendidas por las complejas condiciones del terreno y la falta de visibilidad, factores que representaban un riesgo para los equipos de rescate.

La búsqueda es liderada por el Equipo de Rescate de Alta Montaña del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Estrella, con apoyo de la Defensa Civil y la coordinación de la gestión del riesgo del municipio. Además, habitantes de la vereda El Guayabo se sumaron a los recorridos para ampliar la cobertura de los operativos, como lo dijo el capitán Fernando Martínez, comandante de Bomberos de La Estrella.

De acuerdo con la información difundida por los organismos de socorro, Giraldo Cárdenas envió a sus familiares fotos y mensajes de despedida el jueves. El joven es de contextura delgada, tiene cabello oscuro y mide aproximadamente 1,70 metros.



Las autoridades hicieron un llamado a caminantes, deportistas y habitantes que frecuentan este sector de montaña para que estén atentos y reporten cualquier información que pueda contribuir a ubicar al estudiante. Hasta el momento no se han revelado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió su desaparición.

Los rescatistas aseguraron que las labores continuarán de manera ininterrumpida con el objetivo de localizar al joven lo más pronto posible.