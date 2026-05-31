Ponga mucho cuidado: alta probabilidad de lluvias en la tarde de este domingo en el Valle de Aburrá

Ponga mucho cuidado porque hay una alta probabilidad de lluvias durante la jornada electoral de este domingo en el Valle de Aburrá. Se recomienda madrugarle al voto pues en la tarde habría precipitaciones.

Las autoridades ambientales y meteorológicas del Valle de Aburrá advirtieron que durante este 31 de mayo existe una alta probabilidad de lluvias en diferentes sectores del territorio metropolitano, por lo que recomendaron a la ciudadanía planear con anticipación sus desplazamientos hacia los puestos de votación.

El pronóstico fue emitido por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá -SIATA-, entidades que monitorean permanentemente las condiciones atmosféricas de la región.

Según el reporte meteorológico, las precipitaciones podrían registrarse principalmente durante la madrugada y en horas de la tarde y la noche. Para la mañana, aunque las probabilidades de lluvia son menores, se prevén condiciones que oscilan entre bajas y moderadas.



Las autoridades también informaron que durante el fin de semana predominarán los cielos parcial y totalmente nublados, debido a los altos niveles de humedad presentes en la región.

Ante este panorama, el Área Metropolitana y SIATA reiteraron la importancia de mantenerse informados a través de sus canales oficiales para conocer la evolución de las condiciones climáticas y evitar contratiempos durante la jornada democrática.

Finalmente, las entidades hicieron un llamado a los ciudadanos para que consulten los reportes actualizados y programen con tiempo sus recorridos, con el fin de garantizar una participación segura y sin inconvenientes en las elecciones de este domingo.