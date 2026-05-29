En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ley seca en Bogotá
Copa Sudamericana
Elecciones presidenciales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Onda tropical causa lluvias en el Caribe; este pronóstico seguirá hasta el domingo de elecciones

Onda tropical causa lluvias en el Caribe; este pronóstico seguirá hasta el domingo de elecciones

En Soledad, un joven fue rescatado por la comunidad cuando era arrastrado por un arroyo.

Lluvias barranquilla medidas nuevas.jpg
Las lluvias más intensas se esperan en horas de la tarde.
BLU Radio
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 29 de may, 2026

Después de largos días de intenso calor, una fuerte lluvia cayó sobre amplios sectores de Barranquilla y su área metropolitana, entre ellos el municipio de Soledad, donde se reportan un par de emergencias en medio del fuerte aguacero de este viernes.

Desde el Cuerpo de Bomberos del mencionado municipio reportan que en el barrio Los Robles fueron alertados sobre el caso de un joven que estaba siendo arrastrado por un arroyo, pero por fortuna este logró ser rescatado por la comunidad metros más adelante. En esta misma población también se reportó la caída de un árbol de mediano tamaño sobre la transitada avenida Murillo, donde los organismos de socorro están trabajando para retirar las ramas y no afectar a la comunidad.

Estas lluvias están relacionadas con el paso de la onda tropical número 6, que seguirá provocando precipitaciones en varias zonas de la región Caribe, indicó Rodney Poveda, meteorólogo del Ideam.

"Este viernes tenemos condiciones nubosas y precipitaciones, sobre todo, en la parte sur de la región Caribe, particularmente sobre Córdoba, sur de Bolívar, sur de Sucre y sur del Cesar", detalló Poveda.

Lea también:

FOTO ZONA VOTACIÓN BUCARAMANGA.jpg
Santanderes

Santander, en alerta por lluvias durante elecciones: autoridades piden salir temprano a votar

elecciones-colombia.jpg
Política

Gastos de campaña en Colombia ya alcanzan los $70.000 millones a pocas horas de elecciones

Llovería durante elecciones en el Caribe

"Para el resto del fin de semana, las lluvias se esperarían en horas de la tarde y noche, también en la parte sur y centro de la región Caribe. En la parte norte se esperan, a su vez, algunas lloviznas", agregó.

Este pronóstico también aplica para este domingo de elecciones, por lo que la recomendación a la ciudadanía es salir a votar temprano para no tener inconvenientes con las lluvias en horas de la tarde.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Lluvias en Colombia

Emergencias por lluvias

Ideam

Atlántico

Publicidad

Publicidad

Publicidad