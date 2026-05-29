Onda tropical causa lluvias en el Caribe; este pronóstico seguirá hasta el domingo de elecciones

Después de largos días de intenso calor, una fuerte lluvia cayó sobre amplios sectores de Barranquilla y su área metropolitana, entre ellos el municipio de Soledad, donde se reportan un par de emergencias en medio del fuerte aguacero de este viernes.

Desde el Cuerpo de Bomberos del mencionado municipio reportan que en el barrio Los Robles fueron alertados sobre el caso de un joven que estaba siendo arrastrado por un arroyo, pero por fortuna este logró ser rescatado por la comunidad metros más adelante. En esta misma población también se reportó la caída de un árbol de mediano tamaño sobre la transitada avenida Murillo, donde los organismos de socorro están trabajando para retirar las ramas y no afectar a la comunidad.

Estas lluvias están relacionadas con el paso de la onda tropical número 6, que seguirá provocando precipitaciones en varias zonas de la región Caribe, indicó Rodney Poveda, meteorólogo del Ideam.

"Este viernes tenemos condiciones nubosas y precipitaciones, sobre todo, en la parte sur de la región Caribe, particularmente sobre Córdoba, sur de Bolívar, sur de Sucre y sur del Cesar", detalló Poveda.



Llovería durante elecciones en el Caribe

"Para el resto del fin de semana, las lluvias se esperarían en horas de la tarde y noche, también en la parte sur y centro de la región Caribe. En la parte norte se esperan, a su vez, algunas lloviznas", agregó.

Este viernes se reportan lluvias en diversos sectores del área metropolitana de Barranquilla. En Soledad, un joven fue rescatado por la comunidad cuando era arrastrado por un arroyo. #VocesySonidos pic.twitter.com/mkZ7MXogkz — Blu Caribe (@BLUCaribe) May 29, 2026

Este pronóstico también aplica para este domingo de elecciones, por lo que la recomendación a la ciudadanía es salir a votar temprano para no tener inconvenientes con las lluvias en horas de la tarde.