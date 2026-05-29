Gastos de campaña en Colombia ya alcanzan los $70.000 millones a pocas horas de elecciones

A pocas horas de que se abran las urnas para la contienda electoral, el director ejecutivo de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, ofreció un balance en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre la rendición de cuentas de los candidatos.

Hernández destacó que, pese a los retos históricos del país en esta materia, existe un avance que calificó como un “mensaje positivo de transparencia”.

Según los datos más recientes compartidos por el directivo, las campañas han reportado ingresos que superan los 90.000 millones de pesos, financiados principalmente a través de créditos con entidades financieras.

En cuanto a los egresos, la cifra ronda los 70.000 millones de pesos, un monto que se espera continúe aumentando, debido a las actividades de cierre de campaña.



De la Espriella lidera en gastos e ingresos

Respecto al cumplimiento de los topes establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que para esta primera vuelta son de aproximadamente 39.000 millones de pesos, la campaña de Abelardo de la Espriella es la que presenta mayores movimientos. Hernández detalló que esta candidatura “ya a hoy reporta 36.000 millones de pesos de ingresos” y gastos cercanos a los 26.000 millones.

A esta le siguen en volumen de recursos las campañas de Paloma Valencia e Iván Cepeda.

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Alertas por reportes de actos públicos

Uno de los puntos que genera mayor observación por parte de la entidad es el bajo reporte en el rubro de eventos masivos. Hernández señaló que “el tema de actos públicos nos llama la atención... sigue estando posiblemente con un reporte todavía muy bajo comparado con lo que la ciudadanía en el día a día está viendo”.

Hizo especial mención al caso de la campaña de Iván Cepeda, donde se han observado numerosos eventos en plaza pública, pero los registros iniciales no parecían reflejar proporcionalmente esos gastos.

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El director recordó que las campañas tienen un margen de 8 días para registrar sus hechos económicos y que el reporte oficial definitivo será auditado posteriormente por el CNE para identificar posibles irregularidades.Monitoreo hacia la segunda vueltaTransparencia por Colombia confirmó que mantendrá su vigilancia diaria ante una eventual segunda vuelta electoral, momento en el cual el contador de los reportes vuelve a cero con un nuevo tope específico.

“Seguiremos haciendo monitoreo diario para pues poder compartir esta información con toda la ciudadanía en un proceso electoral tan clave para el país”, concluyó Hernández.

Escuche la entrevista: