Interpusieron dos denuncias contra campaña de Iván Cepeda ante el CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió dos denuncias contra la campaña presidencial de Iván Cepeda por presuntas vulneraciones a las restricciones establecidas para actividades políticas en la semana previa a las elecciones presidenciales, después de realizados los cierres oficiales de campaña.

La primera denuncia fue radicada a las 11:43 de la mañana de este miércoles 27 de mayo por el ciudadano Gabriel Guillermo Garrido Gallardo y enviada con copia a la Registraduría Nacional. En el documento, el denunciante solicitó revisar e investigar posibles irregularidades relacionadas con actividades políticas realizadas en la mañana en Arauca, Arauca.

La petición de investigación se sustenta en que hubo concentración de simpatizantes, uso de propaganda política y reuniones asociadas a la campaña de Iván Cepeda y Aída Quilcué en el Centro de Convenciones Los Libertadores de la capital departamental.

Ese evento iba a ser liderado por Quilcué, pero no pudo llegar porque al avión no se le permitió el aterrizaje, debido a las condiciones climáticas adversas, después de una lluvia.



El denunciante pidió verificar si esas actividades se ajustaron a la normatividad electoral vigente y, de ser necesario, adelantar las actuaciones correspondientes.

La segunda denuncia fue presentada 21 minutos después por Santiago Arango. En ella se solicita investigar una posible vulneración del artículo 6 del Decreto 0188 de 2026 del Ministerio del Interior, que regula la realización de actos políticos la semana posterior al cierre de campañas.

El denunciante mencionó un evento realizado el lunes 25 de mayo en Sincelejo, Sucre, en un espacio similar a un polideportivo, en la sede de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre (ADES), donde se congregó un alto número de líderes de simpatizantes de Cepeda.

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También menciona el acto realizado el martes 26 de mayo en Montería. Ahí el nombre que le dio la campaña fue “reunión con jóvenes y coordinadores de campaña de Córdoba”. Cepeda justificó en tarima esa actividad, porque según él se trató de un evento cerrado.

La denuncia recuerda que, de cara a la primera vuelta, entre el 25 de mayo y el 1 de junio sólo podrán efectuarse reuniones políticas en recintos cerrados. Por ello, el ciudadano solicitó al CNE verificar si los eventos mencionados se realizaron efectivamente en espacios permitidos, si contaban con las autorizaciones correspondientes y si tuvieron carácter masivo o abierto al público.

Asimismo, pidió abrir una actuación administrativa o investigación electoral en caso de encontrarse mérito para ello, al considerar que estos hechos podrían afectar las garantías electorales y el equilibrio en la contienda presidencial.