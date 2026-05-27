“Queda en ustedes la decisión de escoger”: Petro está en campaña en medio de eventos en el Caribe

A menos de cuatro días de la primera vuelta presidencial el presidente Gustavo Petro decidió hacer una gira regional con múltiples eventos en plaza pública. El mandatario ha centrado sus discursos en opinar sobre los comicios sugiriendo que su proyecto se debe continuar y utilizando símbolos para referirse a los candidatos Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia e Iván Cepeda.

Esto a pesar de que los entes de control (defensoria, procuraduría, MOE) le han pedido abstenerse de participar en política y la comisión de acusaciones de la cámara de representantes abrió una investigación en su contra por este motivo.

Hoy desde Sincelejo, el mandatario usó la expresión: “hay que votar con transparencia, votar por lo que el cerebro y el corazón crea. Es fácil disfrazarse de animal pero para eso está el corazón y el instinto (…) entre más gente salga a votar más decide el pueblo, entre menos, más decide la oligarquía en colombia. Votemos por lo que nos diga el corazón y no la billetera. No crean en politiqueros”

El mandatario insistió en que el país se debate entre elegir la muerte o la vida, y volvió a reiterar su propuesta de una constituyente prometiendo que volverá a la región si se elige el “camino correcto”. Cabe mencionar que para impulsar esta iniciativa el Gobierno pretende recoger 5 millones de firmas, de estas, al menos el 50 % deben ser válidas.



“Ustedes tienen la palabra amigos de Sucre. Queda en ustedes hoy la decisión de escoger, marcar el futuro de colombia sea por los caminos de la vida o de la muerte, y si es la correcta aquí estaré”, concluyó el mandatario.

