Se aproxima fuerte contienda electoral: Mañanas Blu, lunes, 8 de septiembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 8 de septiembre de 2025:



Alejandro Eder, alcalde de Cali, dio detalles sobre su visita a Washington.

Juan Pablo Rueda, presidente global de Salud Keralty, se pronunció sobre la intervención que enfrenta la EPS Sanitas.

Óscar Pineda, propietario del restaurante Meat Express en Japón, se refirió a la venta de lechona en la feria de Osaka, evento al que asistió el presidente Gustavo Petro.

Luis Carlos Reyes, precandidato presidencial, profundizó sobre las declaraciones del presidente Petro en su contra, tras las denuncias de corrupción que ha realizado.

Efraín Cepeda, precandidato presidencial, habló sobre su candidatura y consultas.

