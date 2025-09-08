Publicidad

Se aproxima fuerte contienda electoral: Mañanas Blu, lunes, 8 de septiembre de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 8 de septiembre de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Nestor-Morales-Director-Mañanas-Blu.jpg
Director de Mañanas Blu, Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 01:15 p. m.

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 8 de septiembre de 2025:

  • Alejandro Eder, alcalde de Cali, dio detalles sobre su visita a Washington.
  • Juan Pablo Rueda, presidente global de Salud Keralty, se pronunció sobre la intervención que enfrenta la EPS Sanitas.
  • Óscar Pineda, propietario del restaurante Meat Express en Japón, se refirió a la venta de lechona en la feria de Osaka, evento al que asistió el presidente Gustavo Petro.
  • Luis Carlos Reyes, precandidato presidencial, profundizó sobre las declaraciones del presidente Petro en su contra, tras las denuncias de corrupción que ha realizado.
  • Efraín Cepeda, precandidato presidencial, habló sobre su candidatura y consultas.

Escuche el programa completo aquí:

