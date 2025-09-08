Se aproxima fuerte contienda electoral: Mañanas Blu, lunes, 8 de septiembre de 2025

Actualizado: septiembre 08, 2025 01:15 p. m.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 8 de septiembre de 2025:
- Alejandro Eder, alcalde de Cali, dio detalles sobre su visita a Washington.
- Juan Pablo Rueda, presidente global de Salud Keralty, se pronunció sobre la intervención que enfrenta la EPS Sanitas.
- Óscar Pineda, propietario del restaurante Meat Express en Japón, se refirió a la venta de lechona en la feria de Osaka, evento al que asistió el presidente Gustavo Petro.
- Luis Carlos Reyes, precandidato presidencial, profundizó sobre las declaraciones del presidente Petro en su contra, tras las denuncias de corrupción que ha realizado.
- Efraín Cepeda, precandidato presidencial, habló sobre su candidatura y consultas.
Escuche el programa completo aquí: