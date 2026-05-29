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Santander, en alerta por lluvias durante elecciones: autoridades piden salir temprano a votar

La llegada de la onda tropical número cinco podría generar fuertes precipitaciones este fin de semana. Gestión del Riesgo monitorea vías, energía y traslado de material electoral.

FOTO ZONA VOTACIÓN BUCARAMANGA.jpg
FOTO: Mesas de votación en Bucaramanga- Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de may, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Las autoridades en Santander encendieron las alertas ante la posibilidad de fuertes lluvias durante este fin de semana, justo cuando se desarrollan las elecciones presidenciales en primera vuelta en Colombia.

Desde la Oficina de Gestión del Riesgo del departamento hicieron un llamado a los ciudadanos para que acudan temprano a las urnas el próximo domingo y así evitar contratiempos por las precipitaciones que podrían registrarse en varias zonas del territorio santandereano.

Según explicó Eduard Sánchez, director de Gestión del Riesgo de Santander, el monitoreo se mantiene activo debido al ingreso de la onda tropical número cinco por el Caribe colombiano, fenómeno que podría generar intensas lluvias en distintos municipios.

“Queremos informar a toda la ciudadanía que frente a una onda tropical, la número cinco, que ingresa por el Caribe, se pueden presentar fuertes precipitaciones en parte del territorio santandereano. Por eso es muy importante que, teniendo en cuenta que se adelantan las elecciones presidenciales en primera vuelta este fin de semana, se tengan activos todos los planes de contingencia y estrategias de respuesta”, señaló el funcionario.

Las autoridades también indicaron que se trabaja articuladamente con organismos de socorro, alcaldías y empresas de servicios públicos para garantizar el suministro de energía y la movilidad, especialmente en las vías rurales, con el fin de evitar retrasos en el traslado del material electoral y en la entrega de reportes de las mesas de votación.

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“Es muy importante garantizar el servicio de energía y que en los diferentes municipios contemos con movilidad tanto en zonas rurales como urbanas, esto con el fin de hacer los reportes de las mesas de votación, sumado a cualquier emergencia que se pueda presentar”, agregó Sánchez.

Desde la Gobernación reiteraron que se mantendrán activos los puestos de mando unificado y el monitoreo constante de las condiciones climáticas durante toda la jornada electoral.

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