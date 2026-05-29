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Santander tendrá 1,8 millones de ciudadanos habilitados para votar en las presidenciales

De acuerdo con el reporte oficial, del total de votantes habilitados, 948.302 son mujeres y 913.630 hombres.

FOTO ELECCIONES SANTANDER.jpg
FOTO: Elecciones Bucaramanga- Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio Santander
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Actualizado: 29 de may, 2026

La Registraduría Nacional confirmó que el departamento de Santander contará con un censo electoral de 1.861.932 ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales del 31 de mayo, una de las cifras más altas de participación en la región durante los últimos procesos democráticos.

De acuerdo con el reporte oficial, del total de votantes habilitados, 948.302 son mujeres y 913.630 hombres, lo que refleja una mayor participación femenina dentro del potencial electoral santandereano.

Para garantizar el desarrollo de la jornada democrática, las autoridades electorales dispondrán de 825 puestos de votación y 5.690 mesas instaladas en los diferentes municipios del departamento.

Además, fueron designados 40.923 jurados de votación, quienes tendrán la responsabilidad de apoyar el desarrollo y la transparencia del proceso electoral en Santander.

Las autoridades avanzan en la coordinación logística y de seguridad para garantizar unas elecciones tranquilas y con plenas garantías para los ciudadanos, especialmente en municipios donde históricamente se requiere mayor presencia institucional durante las jornadas electorales.

El proceso electoral se desarrollará en medio de importantes retos para el país, relacionados con seguridad, participación ciudadana y control de delitos electorales, por lo que organismos de control y Fuerza Pública han anunciado estrategias especiales de vigilancia y acompañamiento.

En Bucaramanga, el secretario del Interior, Alfonso Pinto, confirmó que la capital santandereana se acogerá al decreto nacional que establece ley seca desde las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo.

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“Vamos a acogernos al decreto nacional. A partir de las 6 de la tarde del sábado tendremos ley seca en la ciudad de Bucaramanga, como también algunas restricciones en el transporte de escombros, de trasteos y de carga pesada que obviamente puede impactar de alguna forma con la seguridad”, explicó el funcionario.

La Registraduría reiteró el llamado a los ciudadanos para consultar oportunamente su lugar de votación y participar activamente en esta jornada democrática que definirá el rumbo político del país en los próximos años.

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