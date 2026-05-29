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Santander, en alerta naranja por fuertes lluvias y riesgo de inundaciones

Las autoridades señalaron que el Ideam mantiene la alerta naranja en varias cuencas del departamento por la alta probabilidad de crecientes súbitas.

Emergencias por lluvias el 17 de marzo de 2026 en Medellín.
Emergencias por lluvias el 17 de marzo de 2026 en Medellín.
Foto: captura de pantalla videos suministrados.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de may, 2026

La Oficina de Gestión del Riesgo de Santander informó que el departamento amaneció este viernes 29 de mayo de 2026 bajo alerta naranja debido a las intensas lluvias que se han registrado en varias provincias y municipios, especialmente, en zonas del Magdalena Medio y el área de influencia de importantes cuencas hidrográficas.

Según el reporte oficial, durante la madrugada se presentaron fuertes precipitaciones en sectores de Barrancabermeja, Puerto Wilches, Bajo Rionegro y Sabana de Torres. Además, en municipios como Socorro, Simacota y Chima se reportaron tormentas eléctricas y afectaciones en algunas viviendas por el colapso de sistemas de alcantarillado.

Las autoridades señalaron que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) mantiene la alerta naranja en varias cuencas del departamento por la alta probabilidad de crecientes súbitas, aumento de caudales e inundaciones derivadas de las lluvias persistentes.

Entre los ríos y cuencas que permanecen bajo vigilancia especial están el río Suárez, el río Fonce, el río Sogamoso, el río Lebrija, el río Opón y el río Carare - Minero.

Los municipios con mayor nivel de atención son San Gil, Curití, Charalá, Mogotes, Socorro, Simacota, Cimitarra, Barrancabermeja, Puerto Wilches, Aguachica y San Vicente de Chucurí.

La Oficina de Gestión del Riesgo hizo un llamado a la comunidad para evitar acercarse a ríos y quebradas, mantenerse alerta ante posibles desbordamientos o cambios repentinos en los niveles del agua y seguir las recomendaciones de los organismos de socorro y autoridades locales.

Asimismo, las autoridades recomendaron activar los protocolos de monitoreo y respuesta en cada municipio y reportar de inmediato cualquier emergencia o afectación en zonas vulnerables.

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