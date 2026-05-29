Santander, en alerta naranja por fuertes lluvias y riesgo de inundaciones

La Oficina de Gestión del Riesgo de Santander informó que el departamento amaneció este viernes 29 de mayo de 2026 bajo alerta naranja debido a las intensas lluvias que se han registrado en varias provincias y municipios, especialmente, en zonas del Magdalena Medio y el área de influencia de importantes cuencas hidrográficas.

Según el reporte oficial, durante la madrugada se presentaron fuertes precipitaciones en sectores de Barrancabermeja, Puerto Wilches, Bajo Rionegro y Sabana de Torres. Además, en municipios como Socorro, Simacota y Chima se reportaron tormentas eléctricas y afectaciones en algunas viviendas por el colapso de sistemas de alcantarillado.

Las autoridades señalaron que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) mantiene la alerta naranja en varias cuencas del departamento por la alta probabilidad de crecientes súbitas, aumento de caudales e inundaciones derivadas de las lluvias persistentes.

Entre los ríos y cuencas que permanecen bajo vigilancia especial están el río Suárez, el río Fonce, el río Sogamoso, el río Lebrija, el río Opón y el río Carare - Minero.



Los municipios con mayor nivel de atención son San Gil, Curití, Charalá, Mogotes, Socorro, Simacota, Cimitarra, Barrancabermeja, Puerto Wilches, Aguachica y San Vicente de Chucurí.

La Oficina de Gestión del Riesgo hizo un llamado a la comunidad para evitar acercarse a ríos y quebradas, mantenerse alerta ante posibles desbordamientos o cambios repentinos en los niveles del agua y seguir las recomendaciones de los organismos de socorro y autoridades locales.

Asimismo, las autoridades recomendaron activar los protocolos de monitoreo y respuesta en cada municipio y reportar de inmediato cualquier emergencia o afectación en zonas vulnerables.