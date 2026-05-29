Ley seca y restricciones especiales regirán en Santander por elecciones presidenciales

Las autoridades en diferentes municipios de Santander anunciaron medidas especiales de seguridad y orden público para garantizar el normal desarrollo de las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo.

Entre las disposiciones más importantes se encuentran la ley seca, restricciones al tránsito de vehículos de carga y mayores controles por parte de la fuerza pública.

En Bucaramanga, el secretario del Interior, Alfonso Pinto, confirmó que la capital santandereana se acogerá al decreto nacional que establece ley seca desde las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo.

“Vamos a acogernos al decreto nacional. A partir de las 6 de la tarde del sábado tendremos ley seca en la ciudad de Bucaramanga, como también algunas restricciones en el transporte de escombros, de trasteos y de carga pesada que obviamente puede impactar de alguna forma con la seguridad”, explicó el funcionario.



Pinto señaló que la administración municipal, en articulación con la Policía y el Ejército, desplegará operativos para custodiar los diferentes puestos de votación en la ciudad y garantizar unas elecciones tranquilas.

“En la dirección del señor alcalde, Cristian Portilla, esperamos unas elecciones transparentes, tranquilas y libres y en ese propósito nos hemos unido con la Policía y el Ejército para custodiar los diferentes puestos de votación. Tendremos un componente de gestores de convivencia disponibles para cualquier altercado”, agregó.

En Barrancabermeja, la Alcaldía Distrital expidió el Decreto 098 de 2026, mediante el cual se adoptaron medidas especiales de seguridad para la jornada electoral.

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Según informó la secretaria del Interior distrital, Laura Cotrina, más de 188.000 ciudadanos están habilitados para votar en 67 puestos de votación, de los cuales 55 estarán en la zona urbana y 12 en el sector rural, además de un punto dispuesto en la cárcel municipal.

“Desde la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja venimos articulándonos con la Fuerza Pública, con la Registraduría, el Ministerio Público, entre otros actores, para que en el distrito podamos llevar a cabo unas elecciones transparentes y seguras para los ciudadanos”, indicó la funcionaria.

Entre las principales medidas adoptadas en Barrancabermeja se encuentra la ley seca desde las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo hasta las 12:00 del mediodía del lunes 1 de junio.

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Asimismo, se mantendrá la prohibición del porte de armas, conforme a los decretos nacionales vigentes, y habrá restricciones de movilidad desde las 4:00 de la tarde del sábado hasta las 6:00 de la mañana del lunes.

Las autoridades prohibieron el parqueo de vehículos no autorizados cerca de los puestos de votación, así como el transporte de escombros, trasteos, cilindros de gas, líquidos inflamables y pólvora con fines comerciales.

También se anunciaron cierres y restricciones vehiculares en sectores cercanos a la Registraduría Especial de Barrancabermeja y en zonas destinadas para los escrutinios electorales.

Durante toda la jornada operará un Puesto de Mando Unificado, PMU, integrado por autoridades, organismos de control y organismos de socorro, desde donde se hará seguimiento permanente al desarrollo de las elecciones.

Las administraciones municipales reiteraron el llamado a la ciudadanía para respetar las medidas y participar de manera pacífica en esta jornada democrática.

Además, recordaron que quienes ejerzan su derecho al voto podrán acceder a beneficios como certificado electoral, descuentos en trámites, medio día compensatorio laboral y ventajas en convocatorias públicas y educativas.