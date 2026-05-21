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Usan imagen de la Dian para estafar con supuestos remates de carros en Barrancabermeja

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, alertó sobre supuestos remates judiciales de carros a nombre de la entidad.

Estafa a nombre de la DIAN.jpg
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 21 de may, 2026

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales lanzó una alerta a la ciudadanía por nuevas modalidades de estafa relacionadas con falsos remates de vehículos en Barrancabermeja, en las que delincuentes están utilizando de manera fraudulenta la imagen institucional de la entidad para engañar a posibles compradores.

Según informó la Dian, los estafadores utilizan fotografías de sedes oficiales, logotipos institucionales y supuestos documentos legales.

Entre las modalidades detectadas se encuentra la creación de perfiles falsos en mapas digitales y motores de búsqueda bajo nombres como “Oficina de remates”, donde aparecen imágenes de instalaciones oficiales de la entidad, direcciones físicas y números de WhatsApp para contactar a las personas interesadas.

Asimismo, se han identificado publicaciones en redes sociales ofreciendo vehículos de alta gama por valores cercanos a los $50 millones, bajo la supuesta figura de “remates judiciales por insolvencia económica”.

La entidad advirtió que los delincuentes incluso envían falsos contratos de compraventa con logotipos de la Dian y supuestas firmas de representantes legales, incluyendo términos irregulares como “PIN de entrega” y “pines binarios de seguridad”, con el objetivo de dar apariencia de autenticidad al proceso.

De acuerdo con la entidad, también se está haciendo uso indebido de imágenes de otras entidades del Estado para simular levantamientos de prenda, autos judiciales y entregas oficiales de vehículos.

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Además, los estafadores entregan documentos aparentemente legítimos, como licencias de tránsito, contratos y registros fotográficos manipulados para convencer a las víctimas de realizar pagos.

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Ante esta situación, la entidad reiteró que no realiza remates de vehículos ni procesos de venta a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería, perfiles en mapas digitales, intermediarios o cuentas personales.

La Dian recordó que todos los trámites oficiales relacionados con ventas, remates y donaciones únicamente se gestionan a través de su portal institucional, específicamente en el botón “Ventas, Remates y Donaciones”.

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