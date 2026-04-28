Caso Lili Pink: revelan cómo la Dian identificó el esquema de presunto contrabando

El pasado lunes, una investigación destapó una serie de irregularidades en el entorno de la tienda de ropa femenina Lili Pink, revelando un entramado delicado en la industria textil, donde la DIAN detectó movimientos poco comunes.

El sistema, ‘Ojo de la DIAN’, identificó patrones que, con el tiempo, terminaron conectando con una presunta red de contrabando y devoluciones indebidas de dinero público.



Así la DIAN encontró irregularidades en Lili Pink

Todo inició en el año 2022, cuando el sistema detectó accesos inusuales a bases de datos oficiales y consultas que no coincidían con las funciones de algunos funcionarios. A esto se le sumaron constantes devoluciones de IVA que no encajaban en los patrones normales de una empresa como Lili Pink.

Luego de varios meses, la vigilancia permitió identificar coincidencias que apuntaban a empresas ubicadas en una misma dirección de Barranquilla. En estas, según los hallazgos, se habrían creado más de 30 compañías del sector textil que trabajaban con un comportamiento similar; es decir, operaban por un tiempo, solicitaban devoluciones y desaparecían sin dejar rastro.



Accesos irregulares a sistemas internos

Solicitudes atípicas de devolución de IVA

Empresas con ciclos repetidos de creación y cierre

Operativos de Fiscalía en Lili Pink Foto: suministrada

Cómo operaba el presunto esquema de contrabando

Según declaró la investigación de la entidad, el mecanismo funcionaba con las llamadas “facturas de papel”. Se trataba de documentos emitidos por empresas sin actividad real, que simulaban ventas de insumos o servicios que realmente no existieron.



Esas facturas contaban con IVA, como si se hubiera pagado, lo que permitía inflar gastos de contabilidad. Con ese soporte, las empresas ficticias solicitaban devoluciones al Estado, señalando pagos previos dentro de su cadena productiva.

Según las autoridades, esto representaba la salida de recursos públicos por operaciones inexistentes. Adicionalmente, esos mismos documentos habrían servido para darle apariencia legal a la mercancía de contrabando, especialmente textiles que entraban al país sin cumplir requisitos.



Investigación de la Fiscalía por red de devoluciones de IVA

Los hallazgos llevaron a la Fiscalía General de la Nación a abrir un proceso que incluye un posible esquema de sobornos a funcionarios. Durante un allanamiento, los investigadores encontraron una libreta con registros de pagos, porcentajes y nombres que apuntarían a coimas para facilitar trámites.

Ese componente interno fue clave para consolidar la hipótesis de una red articulada. Según el expediente, el modelo combinaba contrabando, empresas ficticias, facturación simulada y devoluciones sin respaldo real.