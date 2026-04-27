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Blu Radio  / Judicial  / CTI de la Fiscalía adelanta procedimientos de extinción de dominio en locales de Lili Pink

CTI de la Fiscalía adelanta procedimientos de extinción de dominio en locales de Lili Pink

Según información preliminar, se trataría de centenares de establecimientos, inmuebles y vehículos pertenecientes a la misma sociedad que está siendo investigada.

Operativos de Fiscalía en Lili Pink
Operativos de Fiscalía en Lili Pink
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de abr, 2026

Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio, reveló los operativos que encabeza el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación en diferentes regiones del país, en el marco de investigaciones por presunto lavado de activos y contrabando en la marca Lili Pink. Las acciones incluyen procedimientos de extinción de dominio, así como capturas relacionadas con estas redes criminales.

De acuerdo con la información conocida, las medidas cobijan centenares de bienes, entre establecimientos comerciales, inmuebles y vehículos que pertenecerían a una misma sociedad señalada de estar involucrada en las actividades ilícitas. Estos operativos se llevan a cabo de manera simultánea en varias ciudades del país.

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El periodista Ricardo Ospina también reveló en Meridiano Blu que los procedimientos incluyen tanto la ocupación de bienes como la ejecución de órdenes de captura, en una ofensiva que busca desmantelar la estructura financiera de estas redes ilegales.

Como parte del proceso, los bienes incautados pasarán a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrarlos mientras avanza el proceso judicial. Esta medida busca preservar el valor de los activos y evitar que continúen siendo utilizados para actividades ilícitas.

Fiscalía realiza operativos contra establecimiento de Lili Pink en todo el país
Fiscalía realiza operativos contra establecimiento de Lili Pink en todo el país
Foto: suministrada

Por ahora, las autoridades no han entregado un balance oficial del número total de capturas ni del avalúo de los bienes ocupados, pero se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre este operativo que implica a una de las marcas más reconocidas del país.

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