CTI de la Fiscalía adelanta procedimientos de extinción de dominio en locales de Lili Pink

Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio, reveló los operativos que encabeza el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación en diferentes regiones del país, en el marco de investigaciones por presunto lavado de activos y contrabando en la marca Lili Pink. Las acciones incluyen procedimientos de extinción de dominio, así como capturas relacionadas con estas redes criminales.

De acuerdo con la información conocida, las medidas cobijan centenares de bienes, entre establecimientos comerciales, inmuebles y vehículos que pertenecerían a una misma sociedad señalada de estar involucrada en las actividades ilícitas. Estos operativos se llevan a cabo de manera simultánea en varias ciudades del país.

El periodista Ricardo Ospina también reveló en Meridiano Blu que los procedimientos incluyen tanto la ocupación de bienes como la ejecución de órdenes de captura, en una ofensiva que busca desmantelar la estructura financiera de estas redes ilegales.

Atención: A esta hora el CTI de la Fiscalía adelanta procedimientos de extinción de dominio y capturas relacionadas con redes dedicadas al lavado de activos y de contrabando. Según pudo conocer Blu Radio, entre los establecimientos ocupados a esta hora están los locales de la… — Ricardo Ospina (@ricarospina) April 27, 2026

Como parte del proceso, los bienes incautados pasarán a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrarlos mientras avanza el proceso judicial. Esta medida busca preservar el valor de los activos y evitar que continúen siendo utilizados para actividades ilícitas.



Fiscalía realiza operativos contra establecimiento de Lili Pink en todo el país Foto: suministrada

Por ahora, las autoridades no han entregado un balance oficial del número total de capturas ni del avalúo de los bienes ocupados, pero se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre este operativo que implica a una de las marcas más reconocidas del país.