Así devolverá la DIAN los impuestos recaudados por la emergencia económica: habla su director

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) confirmó que devolverá únicamente 57.000 millones de pesos de los recursos recaudados durante la vigencia de los decretos de la emergencia económica de enero de 2026, luego de que la Corte Constitucional suspendiera dichas medidas. Así lo explicó su director, Carlos Betancourt, en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, donde detalló los mecanismos y limitaciones del proceso de devolución.

Durante los 29 días en los que estuvieron activos los decretos —entre el 1 y el 29 de enero— la entidad logró recaudar cerca de 1,69 billones de pesos, de los cuales la gran mayoría corresponde a alivios tributarios que no serán objeto de devolución.

“Recaudamos 1,69 billones de pesos, de los cuales 1,63 billones corresponden a alivios tributarios. Eso es una situación jurídica consolidada y no aplica devolución”, explicó Betancourt.

Alivios tributarios: la clave del recaudo

El grueso del dinero recaudado se originó en beneficios otorgados a contribuyentes morosos, quienes aprovecharon reducciones en intereses y sanciones para ponerse al día con sus obligaciones fiscales.

Según el director de la DIAN, este mecanismo incentivó el pago masivo de deudas: “Muchas personas que tenían deudas con la DIAN se acogieron a condiciones especiales para liquidar sus obligaciones más rápidamente. Eso benefició a muchísimos contribuyentes”, señaló.Este contexto explica por qué más del 90% del recaudo no será devuelto, ya que legalmente se considera consolidado en favor de los contribuyentes.



¿Qué impuestos sí serán devueltos?

De los 57.000 millones de pesos que deberán reintegrarse, la DIAN detalló que la mayor parte corresponde a:



Impuesto de estabilidad fiscal en exportaciones de hidrocarburos y carbón

IVA en compras de bajo valor (minimis)

IVA en licores y apuestas en línea (en menor proporción)

Betancourt precisó: “Los únicos valores a devolver son principalmente 24.000 millones de pesos por estabilidad fiscal y cerca de 14.000 millones por importaciones de bajo valor”, indicó.

Devolución del IVA en licores: un proceso complejo

Uno de los puntos más controversiales es la devolución del IVA en licores, que afectó a consumidores durante enero. Sin embargo, el proceso no será automático y dependerá de la facturación electrónica.

“Si la persona tiene factura electrónica, puede solicitar la devolución. Si es declarante, se le dará como crédito fiscal en su declaración de renta”, explicó el funcionario.Esto implica que muchos ciudadanos no recibirán dinero en efectivo, sino un saldo a favor para futuras obligaciones tributarias. Además, quienes no cuenten con factura electrónica difícilmente podrán acceder a la devolución.



Compras por plataformas digitales: devoluciones a demanda

En el caso de las compras internacionales de bajo valor —conocidas como minimis—, la devolución será aún más compleja. Los usuarios deberán reclamar directamente a los operadores logísticos.

“Cada persona debe solicitar al operador logístico la devolución. Es un proceso a demanda”, afirmó Betancourt.Este mecanismo ha generado dudas sobre su viabilidad, dado que muchos montos son bajos y el trámite podría resultar engorroso para los ciudadanos.



IVA a apuestas en línea y otros casos

Otro componente relevante es el IVA aplicado a las apuestas en línea, que recaudó aproximadamente 3.700 millones de pesos. En estos casos, la devolución contempla distintos procedimientos, incluyendo correcciones de declaraciones tributarias.

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Asimismo, en el caso de licores importados, la DIAN aclaró que no habrá devolución directa: “Los importadores aplican ese IVA como impuesto descontable, por lo que no hay lugar a devolución”, puntualizó el director.

Baja probabilidad de reclamaciones

Pese a la existencia de mecanismos formales, la DIAN reconoce que la probabilidad de que los ciudadanos reclamen estos montos es baja, debido a la complejidad de los procesos y los valores reducidos.

“Hay una probabilidad diferente de cero de que lo reclamen, pero estamos preparados para atender esas solicitudes”, afirmó Betancourt.