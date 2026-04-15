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Blu Radio  / Judicial  / Corte ordena a la Dian devolver dinero de decreto tributario de emergencia económica

Corte ordena a la Dian devolver dinero de decreto tributario de emergencia económica

La Corte Constitucional tumbó el decreto 1474 que creaba nuevos impuestos como el del 19 % del IVA a los licores y los juegos de azar en línea. El dinero que se recaudó antes de la suspensión del decreto deberá ser devuelto.

emergencia económica
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Foto: Blu Radio
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 15 de abr, 2026

La Corte Constitucional tumbó el decreto tributario expedido bajo el amparo de la primera emergencia económica del gobierno del presidente Gustavo Petro, y que gravó con IVA del 19 % a los licores y los juegos de azar en línea, además de reducir el umbral de las personas declarantes del impuesto al patrimonio a 2.000 millones de pesos. La Dian tendrá 30 días para devolver el dinero recaudado entre el 30 de diciembre de 2025 y el 28 de enero de 2026, cuando la emergencia económica aún no estaba suspendida.

El alto tribunal señaló que solo deberá devolverse el dinero recaudado a través de los impuestos, pues los alivios financieros a los contribuyentes, que ascienden a 1,6 billones de pesos, quedan en firme.

La Dian tendrá un plazo de 30 días para aplicar los mecanismos legales existentes o crear uno específico que permita hacer efectivos estos reintegros. La votación en la corte fue de 8-0. Los magistrados Vladimir Fernández y Héctor Carvajal aclararon su voto.

Corte Constitucional
Corte Constitucional
Foto: Corte Constitucional

Ese decreto estaba en el despacho del magistrado Juan Carlos Cortés y era tal vez uno de los más polémicos de la primera emergencia económica del Gobierno Petro; el IVA del 19 % a licores y cigarrillos generó fricciones entre varios gobernadores y el presidente de la República.

Fue en enero cuando el magistrado Carlos Camargo propuso a sus colegas suspender provisionalmente los efectos de la emergencia económica hasta tanto se tomara una decisión de fondo, en una decisión inédita porque era la primera vez que se usaba esa figura para un estado de excepción.

Hace apenas una semana, ese decreto 1390 con el que el gobierno declaró la emergencia económica y social tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso, se cayó en el alto tribunal porque el Ejecutivo no logró demostrar que se tratara de un hecho sobreviviente o extraordinario.

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