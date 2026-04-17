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Blu Radio  / Economía  / Facturación electrónica, una de las opciones para que la Dian devuelva IVA tras decisión de Corte

Facturación electrónica, una de las opciones para que la Dian devuelva IVA tras decisión de Corte

Con la decisión de la Corte Constitucional de tumbar uno de los decretos tributarios de la emergencia económica, la Dian deberá ajustar un mecanismo para devolver el IVA de los impuestos recaudados durante un mes.

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Foto: Pexels
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 17 de abr, 2026

El alto tribunal emitió el comunicado oficial donde deja entrever los detalles y el alcance de la decisión de la Sala Plena de tumbar el decreto 1474 de 2025, que creaba impuestos como el IVA del 19% a los licores y cigarrillos, los juegos de azar en línea y el impuesto al patrimonio.

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  1. emergencia económica
    emergencia económica
    Foto: Blu Radio
    Judicial

    Corte ordena a la Dian devolver dinero de decreto tributario de emergencia económica

La Corte Constitucional le dió a la Dian 30 días para crear un mecanismo que permita hacer la devolución del dinero que se logró recaudar entre el 30 de diciembre de 2025 y el 28 de enero de este año cuando el decreto estaba vivo, es decir, antes de que el alto tribunal lo suspendiera provisionalmente.

Lo que tendría que devolver la Dian es el monto que se logró recaudar de los impuestos, y según este comunicado de la Corte Constitucional, La Dian aseguró que pueden existir dificultades para devolver estos dineros.

Fachada del edificio de la Dian.
DIAN

Sin embargo, el alto tribunal señaló que las dificultades que puedan existir, no imposibilitan la devolución y pone como ejemplo la facturación electrónica: “La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) refirió la dificultad de efectuar la devolución de esta clase de tributos, dicha operación no es de imposible cumplimiento si se tiene en cuenta que es factible que quien materialmente hizo el pago de facto acredite dicha condición, por ejemplo, a través del sistema de facturación electrónica, lo mismo que mediante los documentos que acreditan las respectivas operaciones”, explicó la Corte Constitucional.

Por último, la Corte Constitucional dispuso que los impuestos directos derivados del decreto no podrán ser cobrados ni declarados, y que cualquier pago anticipado deberá ser devuelto.

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