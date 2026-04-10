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Blu Radio  / Judicial  / Corte debatirá el decreto que cobraba impuestos como el IVA del 19 % a los licores

Corte debatirá el decreto que cobraba impuestos como el IVA del 19 % a los licores

La Sala Plena se reunirá el 15 de abril para debatir si el decreto se ajusta o no a la legalidad.

Corte debatirá el decreto que cobraba impuestos como el IVA del 19 % a los licores
Corte debatirá el decreto que cobraba impuestos como el IVA del 19 % a los licores
Foto: referencia, Meta IA
Por: Sergio Barbosa
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Actualizado: 10 de abr, 2026

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