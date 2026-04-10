Corte debatirá el decreto que cobraba impuestos como el IVA del 19 % a los licores

A la emergencia económica que se cayó en la Corte Constitucional en las últimas horas porque no logró demostrar que los hechos invocados para decretarla fueran sobrevivientes o extraordinarios, le queda un capítulo que está relacionado con el estudio de los decretos que se desprenden del que convocó a la emergencia. Se trata del 1474 y el 044, ambos reposan en distintos despachos y eran los que cobraban los polémicos impuestos como en IVA del 19 % a los licores, los juegos de azar en línea y la modificación de las tarifas al consumo de los cigarrillo y tabaco y el otro cobraba impuestos al sector de las generadoras de energía.

Sobre el 1474, decreto que está en el despacho del magistrado Juan Carlos Cortés, se espera que el próximo miércoles 15 de abril la Sala Plena del alto tribunal se reúna para debatir de fondo sobre este caso. El magistrado ya radicó su ponencia a todos sus colegas según fuentes del alto tribunal, y ese día se podría saber si pasa o no su examen constitucional.

La Procuraduría hace unas semanas pidió a la Corte Constitucional avalar la mayoría de artículos; sin embargo, el panorama no parece sé el mejor luego de que el alto tribunal asegurara en su decisión de tumbar la suspendida emergencia económica que 7 de los 8 hechos invocados por el Ejecutivo no lograron demostrar ser hechos imprevisibles para declarar un estado de excepción.