Gobernadores participarán en mesa técnica para evaluar impuesto a licores y cigarrillos

Gobernadores participarán en mesa técnica para evaluar impuesto a licores y cigarrillos

En el Valle una botella de aguardiente de 750 ml pasaría de $39.300 a $65.200, y el ron de $51.300 a $82.800. Elevarán una solicitud ante la Corte Constitucional para establecer una salvaguarda.

